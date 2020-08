Brussels Airport heeft in juli, de eerste maand van de zomervakantie, 525.000 passagiers verwelkomd. Sinds de hervatting van de niet-essentiële reizen op 15 juni is het aantal passagiers op Brussels Airport gestegen, al ligt dat aantal toch nog 80 procent lager dan in juli 2019.

Het vrachtvervoer, en in het bijzonder de volvracht, blijft toenemen met een stijging van de luchtvrachtvolumes met 9,9 procent in juli.

De luchthaven telde in juli 303.222 vertrekkende passagiers en 221.800 aankomende passagiers, een verschil dat volgens Brussels Airport te verklaren valt door het feit dat de vakantiegangers gewacht hebben tot het begin van het vakantieseizoen om het vliegtuig te nemen.

De passagiers kozen voornamelijk Europese bestemmingen omwille van de reisbeperkingen en het reisverbod naar niet-Europese bestemmingen. 'Het aantal passagiers had dus hoger kunnen zijn, indien alle mediterrane landen toegankelijk waren voor vakantiegangers', benadrukt Brussels Airport. Bestemmingen zoals Marokko, Tunesië en Turkije, die doorgaans populair zijn voor de zomervakantie, worden nu dus voornamelijk gekozen door passagiers die hun familie willen terugzien (verplicht bezit van een paspoort van het land in kwestie).

De soms dagelijkse wijzigingen met betrekking tot de sluiting van grenzen en de kleurcodes hebben volgens de luchthaven een negatief effect op het aantal passagiers, die duidelijkheid willen. 'Vanaf de derde week van de maand stellen we een stagnering vast, hoewel de maand juli zeer goed begonnen was.'

Het totale aantal vliegbewegingen daalde in juli met 63,7 procent ten opzichte van juli 2019, tot 8.201 vliegbewegingen. Het aantal passagiersvluchten daalde met 74,1 procent ten gevolge van de coronacrisis, terwijl het aantal cargovluchten met 42,7 procent steeg.

Begin augustus biedt Brussels Airport 120 bestemmingen aan via een veertigtal luchtvaartmaatschappijen.

