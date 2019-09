Het statuut van zelfstandigen moet verbeterd worden, zodat ook meer vrouwen de stap durven te zetten. Die oproep lanceert zelfstandigenorganisatie NSZ vandaag in De Zondag.

Slechts 1 op de 3 zelfstandigen in hoofdberoep is een vrouw, zo blijkt uit cijfers van NSZ. De jongste vijf jaar is het aantal vrouwelijke zelfstandigen amper met zes procent gestegen. Opvallend is dat het aantal zelfstandige vrouwen in bijberoep wél met een kwart is gestegen, tot dik vier op tien. Vrouwen wíllen dus wel ondernemen, zegt NSZ, maar het statuut moet beter. Nu zijn er te veel hindernissen waardoor vrouwen de stap naar een hoofdberoep als zelfstandige niet durven te zetten, klinkt het.

Daarom legt het de zelfstandigenorganisatie drie eisen op tafel: vergelijkbare rechten met werknemers op vlak van verlof, een volwaardige stopzettingsvergoeding en een flexibelere kinderopvang. Het aanbod van kinderopvang voor en na de kantorenuren is te klein, vindt NSZ. Het syndicaat kijkt naar de volgende regering om het statuut voor zelfstandigen in hoofdberoep aan te pakken.