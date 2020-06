Het Belgische mobiliteitsplatform Skipr overtuigde Belfius om in navolging van Lab Box, dat behoort tot D'Ieteren Auto, te investeren in het bedrijf. Met die twee grote bedrijven achter zich, wil de Brusselse start-up zich Europees op de kaart zetten.

Hij was al enkele maanden op zoek naar kapitaal en vandaag kan Mathieu de Lophem, de CEO van Skipr, eindelijk de door de coronacrisis vertraagde ronde bekendmaken. Skipr werd opgericht in de schoot van Lab Box, de start-upstudio van D'Ieteren Auto. Lab Box en Belfius investeren samen 7 miljoen euro in het bedrijf.

Belfius wordt zo de referentieaandeelhouder van Skipr. Het techbedrijf wil niet bekendmaken hoe groot de participatie is die Belfius verwerft, maar tussen 20 en 30 procent is een voorzichtige schatting. Experts uit de bankwereld verbazen er zich niet over dat Belfius instapt in een bedrijf gespecialiseerd in digitale mobiliteit. Alle banken zijn druk bezig met beyond banking, de ontwikkeling van niet-bancaire diensten om klanten aan zich te binden.

Momentum

"We overtuigden Lab Box en Belfius dat er nu een momentum was voor een platform als het onze en dat Skipr dat kon grijpen", zegt Mathieu de Lophem. Heel wat landen, onder meer België en onlangs ook Frankrijk, nemen fiscale en andere maatregelen om alternatieven voor een betere mobiliteit te vergemakkelijken. Skipr wil zich profileren als 'dé allesomvattende oplossing' om de bedrijfsmobiliteit op een flexible manier te beheren in heel Europa.

Een bedrijf kan via Skipr bijvoorbeeld transporttickets kopen en deelfietsen en -steps reserveren. Het zakenmodel is een voorbeeld van wat mobility as a service wordt genoemd. In het geval van Skipr betekent dat een combinatie van klanten - Skipr richt zich op bedrijven - die een abonnement nemen en een commissie op bepaalde transacties die via het platform gebeuren.

Met de 7 miljoen euro aan vers risicokapitaal zal Skipr eerst zijn positie op de Belgische markt versterken. Het bedrijf heeft in ons land ongeveer twintig bedrijven als klant. Vervolgens trekt het bedrijf naar het buitenland, eerst naar Frankrijk. "Na de zomer vallen we de Franse markt aan", zegt Mathieu de Lophem, die net een businessdeveloper in dienst nam om prospectie te doen bij onze zuiderburen. Welk land, na België en Frankrijk, de derde markt wordt voor het techbedrijf, dat dertig mensen tewerkstelt, maakt de CEO nog niet bekend.

Of ook een vierde markt aanboren lukt met het geld van deze kapitaalronde, is afwachten. Mogelijk moet daarvoor eerst nieuw kapitaal worden opgehaald. Zelfs al zorgen zijn huidige klanten voor inkomsten, ze volstaan niet voor de snelle groeistrategie waar het bedrijf voor koos. Skipr wil dus eerst geld ophalen om snel te kunnen groeien op verschillende markten tegelijk, pas daarna wil het inzetten op rentabiliteit. De CEO van Skipr weet hoe dat moet. Hij lanceerde het platform van de maaltijdbezorger Deliveroo in België, waarvoor hij in meerdere steden in België moest opstarten.

