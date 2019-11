Textielgroep Sioen Industries is geïnteresseerd in de overname van de pvc-coatingactiviteiten van de Amerikaanse groep Glen Raven.

Volgens Sioen behoren de activiteiten die het bedrijf wil inlijven niet tot de kernactiviteiten van Glen Raven. 'Het is de bedoeling om in nauwe samenwerking technisch textiel voor zonnewering, outdoortoepassingen en pvc-gecoate stoffen verder te ontwikkelen', klinkt het in een persbericht. Glen Raven richt zich in de eerste plaats op technisch textiel voor een beter wooncomfort.

De interesse voor een gedeeltelijke overname - 'indication of interest' - werd dinsdag voorgelegd aan de ondernemingsraad, zoals de Franse wetgeving dat voorschrijft. Die zal het voorstel 'beoordelen, evalueren en, indien gewenst, aanvullende informatie opvragen'.

Glen Raven heeft zijn hoofdzetel in de Amerikaanse staat North Carolina, de productie gebeurt in Frankrijk.