7999 euro. Voor die strakke instapprijs levert de start-up Simpools een modern buitenzwembad af, inclusief btw en plaatsing. "Na mijn korte pitch in het vtm-programma Jonge Wolven ben ik spontaan benaderd door honderd potentiële klanten", zegt oprichter Sim Vanlangenhove.

Waarom iets moeilijk maken als het ook makkelijk kan? Dat is het motto van de Merelbekenaar Sim Vanlangenhove (23). Hij bedacht een constructie voor een betaalbaar buitenzwembad, waarvoor geen ingrijpende en dure graaf-, beton- en kuipwerken nodig zijn. "We combineren de beste bovengrondse zwembaden met een aansluitend houten terras, inclusief bar of lounge en een onderliggende opbergruimte voor alle toebehoren", verduidelijkt de jonge CEO.

Het zwembad kan ook zonder problemen weer worden gedemonteerd, om het elders opnieuw op te bouwen. Dat maakt het concept ook interessant voor de verhuurmarkt en voor organisatoren van events, muziek- en andere zomerfestivals. Daarvoor ontwikkelt Vanlangenhove momenteel een nog sneller demonteerbare versie in aluminium. Zijn bedrijf, Simpools, kiest bewust voor duurzame materialen. Het zwembad bestaat uit een stalen frame, verstevigd met een driedubbele liner. Het hout komt van ecologisch verantwoorde bosbouw en is geïmpregneerd, om bestand te zijn tegen water en de natuurelementen. Vanlangenhove kreeg zijn zakenidee begin 2020. Hij had toen net beslist een sabbatperiode in te lassen, voor hij zou starten met het stagejaar van zijn opleiding geneeskunde. "Ik wilde ontdekken of er, naast mijn interesse voor de medische wereld, nog andere kwaliteiten in mijn schuilgingen", vertelt hij. "Op een bepaald moment kreeg ik het gevoel dat ik een vakidioot aan het worden was. Mijn geneeskundekennis werd almaar groter, maar ik wist veel te weinig af van andere zaken." Tijdens de eerste lockdown ging Vanlangenhove met hamer en zaag aan de slag in de tuin van zijn ouders. In enkele weken bouwde hij zijn eerste zwembadconcept. Toen Vanlangenhove uit zijn kennissenkring het verzoek kreeg om elders een soortgelijk zwembad te bouwen, ging de bal aan het rollen. "Toen besefte ik dat in mijn creatie een veel groter potentieel zat. Ik besloot er een start-up van te maken", zegt hij.Het startkapitaal van de onderneming bedroeg begin augustus 0 euro. Het materiaal van de eerste zwembaden financierde Vanlangenhove met het voorschot van 30 procent op de totaalprijs dat de klanten betalen. Dat idee haalde hij uit de basiscursus economie die hij zichzelf aanleerde. "Zonder enige ervaring heb ik ook met partners moeten onderhandelen over prijzen en voorwaarden. Uiteraard kan ik die zwembaden niet allemaal eigenhandig monteren bij de klanten. In de houtconstructiespecialist HogerHuis vond ik een perfect installatiebedrijf." Ook voor de aankoop van de grondstoffen en de opbouwzwembaden sloot Vanlangenhove deals met leveranciers. Tijdens een pandemie een start-up uit de grond stampen is niet vanzelfsprekend. Dat ondervond Vanlangenhove toen er vorig jaar tijdelijk een productietekort van opbouwzwembaden was. "Sindsdien heb ik vijftien exemplaren op voorraad, om tekorten op te vangen." De vraag naar de zwembadconcepten van Simpools groeit. Een omzet van 150.000 euro in het eerste boekjaar ligt binnen handbereik. Het winnen van een Bertje, een ondernemersprijs voor start-ups, in november en een korte deelname aan een tv-programma bezorgden Simpools zichtbaarheid. "Toen ik hoorde dat de succesvolle ondernemers en deelnemers van het vtm-programma Jonge Wolven een pitchdag organiseerden, besloot ik mijn kans te wagen", zegt Vanlangenhove. Uiteindelijk was hij met de voorstelling van zijn zwembadconcept drie minuten lang in de eindmontage van het programma te zien. Meer dan honderd geïnteresseerden vonden na die uitzending de weg naar Simpools. Het commentaar van een van de bedrijfsleiders in Jonge Wolven is bij Vanlangenhove wel blijven nazinderen. Zo vroeg jurylid Matthias Browaeys, de oprichter van The Harbour en WinWinner, zich af of de jonge ondernemer de uitbouw van zijn zaak wel zou kunnen combineren zijn met universitaire studie. Sim Vanlangenhove: "Ik heb toen beslist dat iemand mijn plaats moet innemen, wanneer ik volgend jaar aan mijn stage begin. Ik leid nu een werfleider op. Ik zal mijn stage ook spreiden over tweeënhalf in plaats van anderhalf jaar. Zo kan ik voldoende tijd en aandacht besteden aan mijn bedrijf én aan mijn studie." Vanlangenhove wil zijn diploma halen, maar hij wil geen afscheid van het zakenleven nemen. Integendeel: de toekomstplannen liggen klaar. Later dit jaar brengt de start-up ook zelfbouwpakketten op de markt. Handige klussers kunnen dan tegen een nog lagere aankoopprijs een eigen zwembad bouwen in hun tuin, dankzij een eenvoudige handleiding en een instructievideo. Met die bouwpakketten kan Simpools ook inspelen op de groeiende internationale vraag. "We willen moderne zwembaden betaalbaar maken voor zo veel mogelijk mensen", besluit Sim Vanlangenhove.