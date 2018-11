Silicon Valley ziet haar voorsprong op andere technologiecentra verkleinen

De garage waarin in 1939 Hewlett-Packard werd opgestart, is nu een privémuseum, een bescheiden monument voor de goedkope creativiteit en het keiharde ondernemerschap die Silicon Valley beroemd hebben gemaakt. In Sunnyvale, ten zuiden van Palo Alto, staat een heel ander soort bezienswaardigheid. In het kleine huis met twee slaapkamers is nooit iets van enig technologisch belang gebeurd. Het uitzonderlijke eraan is dat het in februari verkocht is voor 1,7 miljoen euro ofwel 22.000 euro per vierkante meter, 40 procent meer dan de vraagprijs. Het heeft twee dagen te koop gestaan.

...