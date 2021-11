Het Nederlands-Britse olie- en gasconcern Royal Dutch Shell wil op papier volledig Brits worden. Het concern gaat deze wijziging voorleggen aan zijn aandeelhouders, zo kondigt het maandag aan. Ook het hoofdkantoor wordt naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst.

De Nederlandse regering reageert 'onaangenaam verrast' op de aankondiging van Shell, bevestigt ontslagnemend minister van Economische Zaken Stef Blok op Twitter. Het vertrek van het concern kan de overheid miljarden kosten, schrijft zakenkrant Financieele Dagblad.

Topman Van Beurden: Shell vertrekt niet vanwege het vestigingsklimaat https://t.co/XpXQ21HNWR — FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 15, 2021

Shell verantwoordt zijn beslissing door erop te wijzen dat een vereenvoudiging van de bedrijfsstructuur ervoor zal zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. Shell zal nog steeds genoteerd staan op de beurzen in Amsterdam, Londen en New York, maar het verliest wel zijn koninklijke titel in Nederland. Het zal de woorden 'Royal Dutch' dan ook uit zijn naam laten vallen. Nog volgens de plannen zullen de CEO en CFO van Shell naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen.

'Ik besef heel goed dat de aankondiging van vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is. Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie', verklaarde topman Ben van Beurden.

De herziening van de structuur van het Brits-Nederlandse concern komt er minder dan een maand nadat de activistische investeerder Third Point een belang in het bedrijf aankondigde en aandrong op veranderingen. Zo pleitte Third Point voor een opsplitsing van Shell in een bedrijf dat actief is met fossiele brandstoffen en een deel dat zich richt op duurzame energiebronnen. Daarnaast zou ook het behoud van de dividendbelasting in Nederland -die in het VK is afgeschaft- de nieuwe structuur een zetje hebben gegeven.

Shell blijft vanuit Nederland onder meer actief met de ontwikkeling van hernieuwbare energie en andere energie-innovaties. Dat gebeurt vanuit zowel Den Haag als Amsterdam. Het concern benadrukt dat de beoogde verhuis geen gevolgen heeft voor de activiteiten van Shell Nederland.

Toch zijn er heel wat negatieve reacties in Nederland, onder meer bij de regering en bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. De regering is 'onaangenaam verrast' door het besluit van Shell om het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsten, tweette ontslagnemend minister Stef Blok van Economische Zaken.

Volgens hem werd het kabinet zondag op het hoogte gesteld van de beslissing van Shell. "We betreuren die ten zeerste. We zijn in gesprek met de top van Shell over de gevolgen van dit voornemen voor banen, cruciale investeringsbeslissingen en duurzaamheid. Die zijn enorm belangrijk", aldus de minister.

Het bedrijf zou al laten weten hebben dat de gevolgen voor de werkgelegenheid zich beperken "tot de verplaatsing van een aantal executive/board posities van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk". Shell telt zo'n 8.500 personeelsleden in Nederland.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW spreekt op zijn beurt over 'een enorme aderlating voor Nederland' en 'een verslechtering van het ondernemersklimaat'. Eerder vertrok ook Unilever al uit Nederland.

De aandeelhouders van Shell moeten zich op 10 december uitspreken over de nieuwe structuur.

