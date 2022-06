Niet toevallig op Global Wind Day - 15 juni - lanceerden de 33 burgercoörperaties die in ons land werken rond hernieuwbare energie de nieuwe coöperatieve vennootschap SeaCoop. Daarmee willen ze participeren in de nieuwe windturbineparken in de Prinses Elisabethzone voor onze kust. Eind dit jaar bepaalt de regering de voorwaarden voor de tender.

Wat vraagt SeaCoop?

De burgercoöperaties rond hernieuwbare energie, verzameld in REScoop, bundelen de krachten in SeaCoop. Ze willen dat minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) de criteria zo aanpast dat SeaCoop niet hoeft te kiezen voor één consortium dat meedingt naar de exploitatie, maar kan aansluiten bij verschillende consortia. Zo zou SeaCoop zich kunnen verzekeren van de deelname, om op die manier meer hernieuwbare energie te kunnen leveren aan de aangesloten coöperaties. Dat leidt volgens hen tot stabielere prijzen.

Om welke bedrag gaat het?

SeaCoop heeft de ambitie voor 20 procent te participeren in een consortium. Daarvoor wil het 450 miljoen euro ophalen, bij zowel de bestaande leden als burgers die nieuw aansluiten bij een van de 33 coöperaties. In een eerste fase, die ten vroegste verwacht wordt in 2025, zou 80 miljoen euro nodig zijn.

Waarom doen de coöperaties dit?

De 33 coöperaties verdelen de energie via Ecopower in Vlaanderen en Cociter in Wallonië. Met SeaCoop willen de coöperaties het aanbod aan beschikbare energie voor hun coöperaties aanzienlijk verhogen, zodat ook mensen in energiearmoede kunnen participeren in en gebruikmaken van hernieuwbare energie. Aandeelhouders en gebruikers zijn dezelfde personen, waardoor er geen winst gemaakt hoeft te worden op de energielevering. "Geld voor investeringen is niet het probleem, er zijn op dit moment vooral te weinig projecten. De windturbines vormen daarom een uitgelezen kans om het aanbod te verhogen en burgers op een democratische manier te laten deelnemen", zegt Philippe Awouters, offshore coördinator voor REScoop Vlaanderen.

