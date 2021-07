De Belgische HR-dienstverlener SD Worx opent een kantoor in Madrid om van daaruit payroll- en HR-diensten aan te bieden aan internationale organisaties actief in Spanje en Portugal. Dat meldt het bedrijf dinsdag in een persbericht.

Daarnaast start SD Worx ook payrolldiensten op voor de lokale markt, waarbij het mikt op private en publieke organisaties met 250 tot 3.000 werknemers. Carlos Pardo, de voormalige CEO van Meta4, zal de ambities van SD Worx in Spanje en Portugal proberen realiseren.

Momenteel telt SD Worx meer dan 5.300 werknemers verspreid over zeventien landen. Sinds de overname van Adessa vorig jaar is het bedrijf al actief in Spanje.

'SD Worx heeft de ambitie om de Europese nummer 1 te worden in payroll en HR', aldus CEO Kobe Verdonck. 'We breiden onze geografische voetafdruk uit omdat we sterk geloven dat nabijheid bij onze klanten cruciaal is om met hen een relatie op lange termijn uit te bouwen. We bieden onze klanten een lokale aanpak en tegelijk kunnen we hen helpen bij hun internationale groei dankzij onze aanwezigheid en expertise in heel Europa.'

