Reid is momenteel financieel directeur bij UPC, onderdeel van Liberty Global (de meerderheidsaandeelhouder van Proximus-concurrent Telenet). Bij Proximus zal hij de activiteiten op de thuismarkten vanaf 2022 weer moeten laten aanknopen met omzet- en ebitdagroei. Hij zal uiterlijk in mei 2021 aantreden.

Intussen blijft Katleen Vandeweyer aan als CFO ad interim. Ze neemt die functie al waar sinds het vertrek van financieel directeur Sandrine Dufour begin juni. Vandeweyer zal na het aantreden van Reid aanblijven als vice-financieel directeur.

Antonietta Mastroianni neemt vanaf april 2021 de functie van 'Chief Digital & IT Officer' op. Het gaat om een nieuwe functie om 'inspanningen van de onderneming rond IT-transformatie en -vereenvoudiging alsook de digitalisering van de onderneming te coördineren', klinkt het maandag in een persbericht. De Italiaanse werkt momenteel als informaticadirecteur bij de Deense TDC Group.

