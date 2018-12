Schoonzoon Albert Frère wordt de enige CEO bij holding GBL

Frères zoon Gérald geeft zijn functie van voorzitter van de raad van bestuur door aan Paul Desmarais en wordt ondervoorzitter. De wijzigingen gaan in na afloop van de algemene vergadering van 23 april.

Co-CEO Gérard Lamarche heeft volgens GBL geen verlenging gevraagd van zijn mandaat en geeft een nieuwe richting aan zijn carrière, na zeven jaar bij de groep. Lamarche blijft wel verbonden met de toekomst van GBL. Zo wordt hij senior adviseur en blijft hij bestuurder en lid van het vast comité.

'Ik ben trots en dankbaar dat ik deze nieuwe verantwoordelijkheden krijg toevertrouwd om de uitvoering van de strategie die enkele jaren geleden samen met Gérard Lamarche in gang is gezet voort te zetten, aldus Ian Gallienne in een persbericht.