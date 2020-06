Schoenen Torfs groeide in 2019 met 3 procent naar een omzet van 150 miljoen euro. Met de zware impact van corona dient 2020 zich als heel uitdagend aan voor de familiale retailer. Tijdens de lockdown boekte de groep een omzetverlies van 22 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Schoenen Torfs publiceerde deze week zijn jaarrekening voor het boekjaar 2019. Het familiebedrijf noteert een omzetverhoging van 3 procent naar 150 miljoen euro. "Dat is een sterk operationeel resultaat in een moeilijk jaar voor de retail", stelt CEO Wouter Torfs in een persbericht.

2019 was voor Torfs een transitiejaar waarin 19 winkels werden omgebouwd naar een nieuw winkelconcept. "Met deze omvangrijke omschakeling was alleen al in 2019 een investeringspakket van 12 miljoen euro gemoeid dat in belangrijke mate met eigen middelen werd gefinancierd", zegt Torfs. In het nieuwe concept staat de shoppingervaring centraal met een speelboom voor de kinderen en een koffiecorner voor de ouders. Ook de webshop krijgt een prominente plaats in het nieuwe winkelconcept. In 2019 vertegenwoordigt de online-omzet 17 procent van de totale omzet. Torfs verkoopt niet alleen schoenen en handtassen maar ook lifestyle producten en kleding, zowel off- als online.

Minder winst, meer online

De ebitda bedraagt in 2019 ongeveer 8 miljoen euro, tegenover 8,6 miljoen euro in 2018. Schoenen Torfs zag zijn nettowinst dalen van 2,3 miljoen euro naar 136.000 euro. "Dat is een gevolg van gestegen kosten, waaronder afschrijvingen", duidt Wouter Torfs. "Er werden ook voor 1,8 miljoen euro kosten verbonden aan de transformatie van de winkels meteen ten laste van het resultaat genomen." Daarnaast heeft Torfs zijn nieuwe ERP-ontwikkeling (software voor logistieke en financiële planning) in 2019 stopgezet en de investering voor een bedrag van 1,3 miljoen euro versneld afgeschreven. De personeels-, verkoop - en huurkosten stegen in 2019 met ongeveer 3 miljoen euro. "Minder dan gebudgetteerd en volledig in lijn met de omzetevolutie", klinkt het.

Dit jaar dient zich als heel uitdagend aan. Schoenen Torfs kondigde in april al het ontslag aan van 24 medewerkers. Door de coronalockdown waren de winkels gesloten van 14 maart tot 11 mei wat volgens Wouter Torfs resulteerde in 22 miljoen euro omzetverlies ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. "Het aandeel van de webshop steeg in die periode van 17 procent naar meer dan 30 procent van de omzet. Vandaag stellen we vast dat het consumentenvertrouwen sneller herstelt in onze perifere winkels dan in de binnenstedelijke of shoppingcenterwinkels."

