De Belgische multinational in bakkerijproducten en chocolade heeft een uitstekend 2021 achter de rug. De rechtstreekse impact van de oorlog in Oekraïne zou beperkt zijn, maar het bedrijf waarschuwt wel voor gestegen grondstoffenprijzen.

Puratos had behoorlijk veel last van de pandemie in 2020, zeker in het tweede en het derde kwartaal. In 2021 werd de coronakater doorgespoeld 'ondanks de grote economische gevolgen van de pandemie, zoals verstoringen in de toeleveringsketen, een gebrek aan grondstoffen en een inflatie van de prijzen van grondstoffen, energie en transport'. Dat meldt het bedrijf in het jaarverslag bij de balanscijfers van 2021. Puratos is een producent van ingrediënten voor bakkerijen, patisserie en chocolade. De onderneming met het hoofdkantoor in Groot-Bijgaarden levert bakkerswaar over de hele wereld, voor honderdduizenden kleine, ambachtelijke bakkers in Zuid-Amerika en voor de grote, wereldwijd actieve hamburgerketens.

'Aan het begin van de pandemie kenden we zware storingen', verklaarde CEO Pierre Tossut (58) de omzetdip dit voorjaar in een gesprek met Trends. 'Niemand kon nog op restaurant gaan. De sector van de snelle hap ging grotendeels op slot, net als de bedrijfsrestaurants. Huwelijksfeesten waren verboden.' Eind 2021 werd Tossut de CEO. De bio-ingenieur werkt al 26 jaar in de onderneming.

De cijfers van 2021 knopen weer aan met het indrukwekkende groeiparcours van de voorbije jaren, na de appelflauwte in 2020. De vorige CEO, Daniel Malcorps (68), stuwde de geconsolideerde omzet van 700 miljoen euro in 2005 naar ruim 2 miljard euro in 2019. De moederholding, de nv Coprem, zag de aanhoudende groei in 2020 plots verdwijnen (zie balanscijfers). Een kanttekening: Coprem consolideert nog andere activiteiten. Puratos legt geen afzonderlijke geconsolideerde balans neer.

Puratos onderscheidt zich onder meer door fikse investeringen in innovatie en onderzoek en ontwikkeling. In 2021 investeerde het bedrijf voor meer dan 2,3 procent van de geconsolideerde omzet in O&O. Puratos is een innovatiefabriek. Het heeft wereldwijd liefst 93 innovatiecentra. Bijna 1.100 werknemers zijn actief in onderzoek en ontwikkeling en technologie. Nieuwe producten leveren het gros van de omzetgroei.

Het opmerkelijkste visitekaartje van de Belgische multinational is een experiment dat brood voor een missie naar Mars voorbereidt. 2021 werd ook het jaar van de oprichting van het filiaal Sparkalis. De onderneming investeert in starters en innovatieve technologieën.

Oorlog in Oekraïne

Het jaarverslag bij de balans van de consoliderende holding Coprem besteedt ook aandacht aan de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf heeft een fabriek in Oekraïne ' in Odessa ', en drie in Rusland ' twee in Moskou en een in Sint-Petersburg. Maar Puratos is in 84 landen actief. Daarom schat het de rechtstreekse impact als beperkt in. Indirect wordt de vennootschap getroffen door de stijging van de energieprijzen en door het gewicht van Rusland en Oekraïne in de productie van bepaalde grondstoffen zoals tarwe, zonnebloemolie en bepaalde metalen. De belangrijkste grondstoffen voor Puratos zijn plantaardige oliën, suiker, tarwe- en maïsderivaten, cacao, melkpoeder, energie en verpakking. Die worden vaak aangekocht via termijncontracten van één jaar.

Ondanks de bijzonder mooie resultaten, daalt het dividend van de holding Coprem. Maar dat is relatief. In 2020 had de raad van bestuur nog een dividend van 23,3 miljoen euro voor het boekjaar 2019 voorgesteld, maar dat werd verworpen door de algemene vergadering, vanwege de coronacrisis. Uiteindelijk werd vorig jaar een fors hoger dividend uitgekeerd. Het dividend voor dit jaar ligt in lijn met de jaren voordien, toen het dividend langzaam steeg. Voor het boekjaar 2018 werd 21,8 miljoen euro aan dividenden uitgekeerd, voor 2017 ging het om 20 miljoen euro. Het bedrijf hield eind vorig jaar ook een stevige buffer aan liquide middelen van ruim 300 miljoen euro.

Puratos is een familiebedrijf en wordt gecontroleerd door de Belgische families Van Belle en Demanet. Het werd opgericht in 1919.

