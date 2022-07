De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS, die in financiële moeilijkheden verkeert, heeft in de VS bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Dat heeft de grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië bekendgemaakt. De procedure moet helpen om sneller te kunnen herstructureren.

SAS vroeg de zogenaamde chapter 11-faillissementsprocedure aan om zo werk te kunnen maken van de vele schulden waar het mee kampt. Het herstel van de coronapandemie verloopt trager dan verwacht voor de luchtvaartmaatschappij, waarvan de Zweedse en Deense overheid de belangrijkste aandeelhouders zijn.

De activiteiten van SAS en het vluchtplan zullen geen impact ondervinden van de procedure, klinkt het. SAS blijft zijn klanten normaal bedienen.

De luchtvaartmaatschappij verwacht 'zes tot negen maanden' gebruik te maken van 'chapter 11', zei topman Anko van der Werff tijdens een persconferentie. De procedure laat een bedrijf dat zijn schulden niet kan terugbetalen toe om te herstructureren terwijl het beschermd is tegen de schuldeisers.

Via de procedure wil SAS zijn kostenbesparingsplan 'SAS Forward' versnellen.

'We moeten gewoon veel meer doen en veel sneller gaan', aldus bestuursvoorzitter Carsten Dilling. Het in februari aangekondigde plan mikt op zowat 750 miljoen euro aan besparingen per jaar. In juni werd ook een kapitaalverhoging van 1 miljard euro aangekondigd.

Denemarken, dat net als Zweden een belang van 21,8 procent heeft in SAS, heeft zich bereid getoond om te investeren. Zweden en Noorwegen gaan akkoord om schulden om te zetten in kapitaal.

Een van de voordelen van een faillissementsprocedure in de VS, en niet in bijvoorbeeld thuisland Zweden, is dat SAS eigenaar blijft van zijn vliegtuigen, zei topman van der Werff nog.

Maandag riep de grootste pilotenvakbond bij SAS zijn leden op tot staking, na mislukt loonoverleg. De directie sprak toen over roekeloos gedrag dat de toekomst van de maatschappij op het spel zet. Door de staking zou ongeveer de helft van de SAS-vluchten worden geannuleerd, waardoor dagelijks 30.000 passagiers worden getroffen.

SAS vroeg de zogenaamde chapter 11-faillissementsprocedure aan om zo werk te kunnen maken van de vele schulden waar het mee kampt. Het herstel van de coronapandemie verloopt trager dan verwacht voor de luchtvaartmaatschappij, waarvan de Zweedse en Deense overheid de belangrijkste aandeelhouders zijn. De activiteiten van SAS en het vluchtplan zullen geen impact ondervinden van de procedure, klinkt het. SAS blijft zijn klanten normaal bedienen. De luchtvaartmaatschappij verwacht 'zes tot negen maanden' gebruik te maken van 'chapter 11', zei topman Anko van der Werff tijdens een persconferentie. De procedure laat een bedrijf dat zijn schulden niet kan terugbetalen toe om te herstructureren terwijl het beschermd is tegen de schuldeisers. Via de procedure wil SAS zijn kostenbesparingsplan 'SAS Forward' versnellen. 'We moeten gewoon veel meer doen en veel sneller gaan', aldus bestuursvoorzitter Carsten Dilling. Het in februari aangekondigde plan mikt op zowat 750 miljoen euro aan besparingen per jaar. In juni werd ook een kapitaalverhoging van 1 miljard euro aangekondigd. Denemarken, dat net als Zweden een belang van 21,8 procent heeft in SAS, heeft zich bereid getoond om te investeren. Zweden en Noorwegen gaan akkoord om schulden om te zetten in kapitaal. Een van de voordelen van een faillissementsprocedure in de VS, en niet in bijvoorbeeld thuisland Zweden, is dat SAS eigenaar blijft van zijn vliegtuigen, zei topman van der Werff nog. Maandag riep de grootste pilotenvakbond bij SAS zijn leden op tot staking, na mislukt loonoverleg. De directie sprak toen over roekeloos gedrag dat de toekomst van de maatschappij op het spel zet. Door de staking zou ongeveer de helft van de SAS-vluchten worden geannuleerd, waardoor dagelijks 30.000 passagiers worden getroffen.