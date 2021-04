Saoedi-Arabië heeft onderhandelingen aangevat met een buitenlands bedrijf over de verkoop van 1 procent van oliegigant Aramco. Dat heeft prins Mohammed bin Salman gezegd in een televisie-interview.

'Er zijn onderhandelingen aan de gang over de verwerving van 1 procent van het kapitaal van Aramco door één van de belangrijkste energiebedrijven ter wereld, en dat gaat heel gunstig zijn voor de verkoop van Aramco in dat land', zo verklaarde de kroonprins.

Aramco, één van de grootste oliebedrijven ter wereld, ontving eind 2019 al eens 29,4 miljard dollar voor de verkoop van een deel van het kapitaal. Eerder deze maand deed het ook al een minderheidsparticipatie in een pijpleidingenbedrijf van de hand voor 12,4 miljard dollar.

Saoedi-Arabië wil met die transacties fondsen ophalen om zijn economie te diversifiëren. Maar het gaat ook niet zo goed met Aramco. Vorige maand nog kondigde het bedrijf aan dat de winst in het coronajaar 2020 met 44,4 procent was gekelderd. De Saoedische staat is de voornaamste aandeelhouder.

'Er zijn onderhandelingen aan de gang over de verwerving van 1 procent van het kapitaal van Aramco door één van de belangrijkste energiebedrijven ter wereld, en dat gaat heel gunstig zijn voor de verkoop van Aramco in dat land', zo verklaarde de kroonprins. Aramco, één van de grootste oliebedrijven ter wereld, ontving eind 2019 al eens 29,4 miljard dollar voor de verkoop van een deel van het kapitaal. Eerder deze maand deed het ook al een minderheidsparticipatie in een pijpleidingenbedrijf van de hand voor 12,4 miljard dollar. Saoedi-Arabië wil met die transacties fondsen ophalen om zijn economie te diversifiëren. Maar het gaat ook niet zo goed met Aramco. Vorige maand nog kondigde het bedrijf aan dat de winst in het coronajaar 2020 met 44,4 procent was gekelderd. De Saoedische staat is de voornaamste aandeelhouder.