De Franse farmareus Sanofi gaat van start met het testen op mensen van een tweede kandidaat-vaccin voor covid-19. Het eerste vaccin zit intussen ook nog steeds in de testfase na teleurstellende resultaten in de herfst van vorig jaar.

'Sanofi en het Amerikaanse biotech-bedrijf Translate Bio zijn van start gegaan met fase 1/2 van klinische tests op MRT5500, een kandidaat-vaccin op basis van messenger-RNA (mRNA)', klinkt het in een mededeling.

Fase 1 en 2 zijn de eerste tests op mensen in het kader van de ontwikkeling van een vaccin, met de bedoeling om te zien of het gevaarlijk is en om de eerste informatie te krijgen over efficiëntie. Pas in fase 3 worden veel meer patiënten getest.

Sanofi zal 415 mensen testen en verwacht de resultaten in het derde trimester, in afwachting van een derde fase.

Sanofi werkt intussen ook samen met het Britse GSK aan een vaccin. Daar zitten de tests in de tweede fase. De eerste klinische testen in de herfst van vorig jaar waren nog teleurstellend.

Sanofi en GSK hadden gehoopt om al tegen deze zomer met een eigen vaccin te komen, maar hun kandidaat-middel bleek onvoldoende effectief bij mensen ouder dan 50 jaar.

Als de resultaten positief zijn, zal de volgende studie (fase 3) kunnen starten in het tweede kwartaal (april-juni) en zou het vaccin beschikbaar kunnen zijn in het vierde kwartaal (oktober-december).

