Sanofi heeft een akkoord bereikt over de overname van het Amerikaanse biotechbedrijf Translate Bio voor 3,2 miljard dollar (2,7 miljard euro). Dat heeft de Franse farmareus bekendgemaakt. Translate Bio is gespecialiseerd in mRNA-technologie, die nu vooral bekend is van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

De bedrijven werkten al samen, maar nu biedt Sanofi 38 dollar cash per aandeel van zijn partner. Dat is een bonus van 30 procent op de koers van maandagavond. De raden van bestuur van beide bedrijven hebben zich achter de transactie geschaard, zo meldt Sanofi.

Sanofi is een specialist in vaccins, maar verloor in de strijd om als eerste met een goed coronavaccin te komen. BionTech/Pfizer en Moderna liggen voorop met doeltreffende mRNA-vaccins.

Sanofi heeft nog geen vaccin tegen covid-19 op de markt gebracht. Zijn belangrijkste kandidaat-middel werkt op basis van recombinante eiwittentechnologie, die het bedrijf ook gebruikt in griepvaccins. De ontwikkeling, samen met het Britse GSK, liep maanden vertraging op. Mogelijk kan het tegen het einde van het jaar op de markt komen.

Maar Sanofi werkte ook aan een mRNA-vaccin, samen met Translate Bio. Dat volgde uit een samenwerking die de twee in 2018 waren aangegaan om mRNA-vaccins te ontwikkelen tegen verschillende ziekten. Het mRNA-coronavaccin zit nog in een vroege testfase.

