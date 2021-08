De erfgenaam en de facto baas van de Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung, Lee Jae-yong, is vrijdag vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis in Seoel. 'Ik heb mensen te veel last bezorgd. Het spijt me echt', zei Lee-Jae-yong bij het verlaten van de gevangenis.

Lee Jae-yong, die een fortuin heeft van 11,4 miljard dollar (9,7 miljard euro), zat een celstraf van twee jaar en zes maanden uit. In januari was hij veroordeeld wegens omkoping in een corruptieproces dat heeft geleid tot de afzetting en opsluiting van gewezen president Park Geun-hye.

De vicevoorzitter van Samsung Electronics krijgt een voorwaardelijke vrijlating 'door de nationale economische situatie als gevolg van de coronapandemie', zei de minister van Justitie, Park Beom-kye.

Officieel is Lee Jae-yong de vicevoorzitter van Samsung Electronics. Maar de facto is hij het die de leiding overnam van Samsung nadat zijn vader Lee Kun-hee een stap opzij had gezet wegens gezondheidsproblemen. In oktober overleed zijn vader.

De jongste maanden was meer en meer opgeroepen de Samsung-erfgenaam vervroegd vrij te laten. Politici en bedrijfsleiders zijn ongerust over de gevolgen van de pandemie op de Zuid-Koreaanse economie. Zijn vrijlating moet tegemoet komen aan de ongerustheid over het beslissingsproces bij Samsung, een van de grootste smartphone- en chipproducenten wereldwijd.

