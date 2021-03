Luchtvaartbedrijf Sabca haalt opnieuw een contract binnen van de Amerikaanse luchtmacht voor het onderhoud van haar tachtig F-16's op Europese bodem.

Luchtvaartbedrijf Sabca haalt opnieuw een contract binnen van de Amerikaanse luchtmacht voor het onderhoud van haar tachtig F-16's op Europese bodem.

Het contract omvat het geplande en ongeplande onderhoud van de F-16's, een programma voor het verlengen van de levensduur van vliegtuigen van 8.000 tot 12.000 vlieguren en technische bijstand op F-16's "on base" overal in Europa.

Het contract heeft een looptijd van vijf jaar, die nog eens met vijf jaar verlengd kan worden en vertegenwoordigt een geschatte omzet van ongeveer 250 miljoen dollar. Het stelt Sabca MRO in staat om gedurende 10 jaar werk te geven aan meer dan 100 mensen in Charleroi en op basissen in Europa.

Sabca MRO staat al sinds 2001 in voor het onderhoud van de Europese vloot F-16's van de United States Air Force (USAF). 'Het nieuwe contract bevestigt onze expertise in zwaar onderhoud en het moderniseren van toestellen. Het is ook een blijk van vertrouwen en een belangrijk teken van appreciatie voor onze techniekers, monteurs en ingenieurs. Dankzij onze gezamenlijke inspanning blijven wij één van de drie onderhoudscentra voor USAF F-16's in de wereld', zegt Stéphane Burton, CEO van de Blueberry Group en van de Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) divisie waaronder Sabca MRO in Charleroi valt.

Luchtvaartbedrijf Sabca haalt opnieuw een contract binnen van de Amerikaanse luchtmacht voor het onderhoud van haar tachtig F-16's op Europese bodem.Het contract omvat het geplande en ongeplande onderhoud van de F-16's, een programma voor het verlengen van de levensduur van vliegtuigen van 8.000 tot 12.000 vlieguren en technische bijstand op F-16's "on base" overal in Europa. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar, die nog eens met vijf jaar verlengd kan worden en vertegenwoordigt een geschatte omzet van ongeveer 250 miljoen dollar. Het stelt Sabca MRO in staat om gedurende 10 jaar werk te geven aan meer dan 100 mensen in Charleroi en op basissen in Europa. Sabca MRO staat al sinds 2001 in voor het onderhoud van de Europese vloot F-16's van de United States Air Force (USAF). 'Het nieuwe contract bevestigt onze expertise in zwaar onderhoud en het moderniseren van toestellen. Het is ook een blijk van vertrouwen en een belangrijk teken van appreciatie voor onze techniekers, monteurs en ingenieurs. Dankzij onze gezamenlijke inspanning blijven wij één van de drie onderhoudscentra voor USAF F-16's in de wereld', zegt Stéphane Burton, CEO van de Blueberry Group en van de Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) divisie waaronder Sabca MRO in Charleroi valt.