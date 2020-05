De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair verwacht dat de coronacrisis het bedrijf in het eerste kwartaal - dat loopt van april tot juni - zal opzadelen met een verlies van minstens 200 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarresultaten die de luchtvaartmaatschappij maandag heeft vrijgegeven.

Ryanair zakt dieper in het rood dan aanvankelijk gedacht. Het bedrijf ging voorlopig uit van een verlies van minstens 100 miljoen euro in dit kwartaal.

De toestellen van Ryanair staan sinds de coronacrisis zo goed als allemaal aan de grond. Het tweede kwartaal - midden in het zomerseizoen - zou volgens Ryanair een kleiner verlies meebrengen.

De Ieren verwachten dit boekjaar minder dan 80 miljoen passagiers te vervoeren: amper de helft van de 154 miljoen passagiers die Ryanair voor de coronacrisis dacht rond te vliegen.

Het voorbije boekjaar vervoerde de lagekostenmaatschappij 149 miljoen passagiers: 4 procent meer dan een jaar eerder. De winst voor uitzonderlijke elementen steeg van 885 miljoen euro naar een miljard euro.

