De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair wil haar activiteiten vanaf de zomervakantie fors opkrikken. Vanaf 1 juli zouden er ongeveer duizend vluchten per dag moeten plaatsvinden, wat overeenkomt met 40 procent van het aanbod in normale tijden.

Dat kondigde Ryanair aan.

De grootste budgetluchtvaartmaatschappij van Europa zal vliegen op zowat 90 procent van de bestemmingen die voor de uitbraak van het coronavirus in het vluchtschema stonden. Voorwaarde is wel dat de regeringen tegen dan de beperkingen op vluchten binnen Europa hebben opgeheven en dat er op de luchthavens gezondheidsmaatregelen worden genomen.

Zo pleit de maatschappij ervoor dat de temperatuur van de passagiers gemeten zou worden wanneer ze de luchthaven binnengaan. Op de vluchten van Ryanair zal een mondmasker verplicht zijn.

Het leeuwendeel van de vluchten van Ryanair is sinds eind maart opgeschort. Er vinden nog zowat dertig vluchten per dag plaats tussen Ierland, het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland.

Dat kondigde Ryanair aan.De grootste budgetluchtvaartmaatschappij van Europa zal vliegen op zowat 90 procent van de bestemmingen die voor de uitbraak van het coronavirus in het vluchtschema stonden. Voorwaarde is wel dat de regeringen tegen dan de beperkingen op vluchten binnen Europa hebben opgeheven en dat er op de luchthavens gezondheidsmaatregelen worden genomen. Zo pleit de maatschappij ervoor dat de temperatuur van de passagiers gemeten zou worden wanneer ze de luchthaven binnengaan. Op de vluchten van Ryanair zal een mondmasker verplicht zijn. Het leeuwendeel van de vluchten van Ryanair is sinds eind maart opgeschort. Er vinden nog zowat dertig vluchten per dag plaats tussen Ierland, het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland.