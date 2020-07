De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft de intentie om 44 piloten en 40 stewards en stewardessen die in België gebaseerd zijn, te ontslaan. De wet-Renault zal worden geactiveerd, melden de christelijke vakbond en de pilotenvereniging BeCA.

Ryanair riep de in België gebaseerde werknemers de voorbije weken meermaals op om in te stemmen met een loonsverlaging, omdat de maatschappij anders de procedure-Renault voor collectieve ontslagen zou lanceren. Dat heeft ze nu dus effectief gedaan, zo blijkt. Wat de piloten betreft, gaat het om ongeveer een kwart van de in België gebaseerde vliegeniers.

Er was sprake van dat piloten 20 procent en het boordpersoneel 10 procent zouden moeten inleveren. Maar de gesprekken leverden geen akkoord op, zegt Alain Vanalderweireldt, de voorzitter van BeCA (Belgian Cockpit Association). Ryanair stuurt de nodige documenten naar verluidt vrijdag naar de bevoegde overheidsinstanties.

Didier Lebbe van de christelijke vakbond zegt tevreden te zijn dat Ryanair 'zich eindelijk in regel stelt'. De vakbond had daartoe al meermaals opgeroepen. Het blijft volgens Lebbe wel af te wachten op welke manier de directie de onderhandelingen in het kader van de wet-Renault zal aanpakken.

Ryanair kondigde eerder 3.000 ontslagen aan in Europa door de coronacrisis. Onder meer in Ierland en het Verenigd Koninkrijk werden wel akkoorden bereikt over loonsverlagingen om banen te behouden.

Ryanair riep de in België gebaseerde werknemers de voorbije weken meermaals op om in te stemmen met een loonsverlaging, omdat de maatschappij anders de procedure-Renault voor collectieve ontslagen zou lanceren. Dat heeft ze nu dus effectief gedaan, zo blijkt. Wat de piloten betreft, gaat het om ongeveer een kwart van de in België gebaseerde vliegeniers. Er was sprake van dat piloten 20 procent en het boordpersoneel 10 procent zouden moeten inleveren. Maar de gesprekken leverden geen akkoord op, zegt Alain Vanalderweireldt, de voorzitter van BeCA (Belgian Cockpit Association). Ryanair stuurt de nodige documenten naar verluidt vrijdag naar de bevoegde overheidsinstanties. Didier Lebbe van de christelijke vakbond zegt tevreden te zijn dat Ryanair 'zich eindelijk in regel stelt'. De vakbond had daartoe al meermaals opgeroepen. Het blijft volgens Lebbe wel af te wachten op welke manier de directie de onderhandelingen in het kader van de wet-Renault zal aanpakken. Ryanair kondigde eerder 3.000 ontslagen aan in Europa door de coronacrisis. Onder meer in Ierland en het Verenigd Koninkrijk werden wel akkoorden bereikt over loonsverlagingen om banen te behouden.