De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in het derde kwartaal (tot eind december) van haar gebroken boekjaar een nettoverlies geleden van 306 miljoen euro. Het volledige boekjaar wordt 'het meest uitdagende jaar in onze 35-jarige geschiedenis', zegt Ryanair maandag. De maatschappij verwacht een jaarverlies van 850 à 950 miljoen euro.

Het coronavirus blijft een grote impact hebben op het aantal passagiers. In december bijvoorbeeld vervoerde Ryanair slechts 1,9 miljoen mensen, 83 procent minder dan een jaar eerder. Over het volledige boekjaar - dat loopt tot eind maart - verwacht de lowcostmaatschappij uit te komen op 26 tot 30 miljoen passagiers. Eerder was dit 35 miljoen. Ter vergelijking: voor de uitbraak van het coronavirus mikte Ryanair op 155 miljoen reizigers dit jaar.

De totale omzet in het derde kwartaal van het boekjaar van Ryanair daalde met 82 procent tot 340 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder, voor de crisis, zette Ryanair een omzet van 1,9 miljard euro in de boeken. Daarbij resteerde een winst van 88 miljoen euro.

Volgens Ryanair blijft het onzeker hoe de situatie er in de nabije toekomst uitziet. Het bedrijf hoopt op een geleidelijk herstel van de vraag, afhankelijk van het tempo van vaccinaties. In de grootste markt het Verenigd Koninkrijk gaat dit wat sneller dan in de Europese Unie.

