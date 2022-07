Door de staking van de piloten van Ryanair zijn dit weekend al 82 vluchten van en naar Brussels Airport en Charleroi Airport geschrapt. Ruim 13.000 passagiers worden getroffen door de actie.

In totaal zouden er dit weekend normaal 60 vluchten vertrekken of aankomen in Zaventem, maar daar wordt een derde van geschrapt. 'Het gaat om vijf rotaties die dagelijks worden geannuleerd, dus vijf vertrekken en vijf aankomsten per dag', aldus de woordvoerster, die onderstreept dat het om vluchten gaat met een Belgische bemanning. De andere vluchten vertrekken met een bemanning uit landen waar niet gestaakt wordt.

Vanop de luchthaven van Charleroi worden dit weekend 62 van de 200 vluchten geannuleerd. Op zaterdag worden 17 van de 50 rotaties geschrapt, wat neerkomt op 34 vluchten. Op zondag worden 15 van de 50 vertrekken en 13 van de 50 aankomsten geannuleerd.

De redenen van de staking van dit weekend zijn dezelfde als die van de actie van eind juni. De piloten voelen zich miskend en verwachten een loonsverhoging na een inlevering van 20 procent tijdens de coronacrisis. 'Ryanair zegt dat de activiteit op 115 procent ligt ten opzichte van het niveau van 2019, niets verhindert dus een herwaardering van de lonen', klonk het donderdag al bij CNE-vakbondsafgevaardigde Didier Lebbe.

De Ierse luchtvaartmaatschappij tekende donderdag akkoorden over loonsverhoging met de Franse en Spaanse piloten. 'Daarin is sprake van een terugkeer naar de lonen van 2020 in 2027', hekelde Lebbe. 'Ik weet niet waarom ze dit ondertekend hebben, maar het is uitgesloten dat gelijkaardige akkoorden in België worden ondertekend', liet de vakbondsman donderdagavond optekenen.

