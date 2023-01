De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair zal tijdens het zomerseizoen een extra vliegtuig, het zestiende, baseren op de luchthaven van Charleroi. Dat heeft Ryanair-topman Michael O'Leary dinsdag gezegd tijdens een persconferentie in Brussel. Hij herbevestigde ook dat de basis op Brussels Airport voorlopig niet heropent.

Ryanair had de basis op de luchthaven van Zaventem tijdens het winterseizoen al gesloten. Vorige week was bekendgemaakt dat de vliegtuigen niet terugkeren voor de zomer, onder meer omdat de tarieven op Brussels Airport dit jaar opgetrokken worden. 'Zaventem is de op twee na duurste luchthaven in ons netwerk van meer dan 250 luchthavens', zei O'Leary daar dinsdag over. 'We kunnen zo'n grote tariefstijging - die voor Ryanair 12 procent zou bedragen, zelfs met de meest moderne vliegtuigen -, niet aanvaarden, zeker niet omdat hun trafiek nog onder het precoronaniveau zit.'

Ryanair blijft wel van en naar Brussels Airport vliegen, maar met toestellen en crew die in het buitenland gestationeerd zijn. Zo zullen er 12 bestemmingen worden aangeboden tijdens de zomer, tegen 16 tijdens de zomer vorig jaar.

Op Brussels South Charleroi Airport ziet Ryanair wel nog ruimte om uit te breiden. De tarieven zijn er 'meer dan de helft lager' dan in Zaventem, zei O'Leary. Tijdens de zomer wordt er op de Henegouwse luchthaven een zestiende vliegtuig gestald. 'Dat geeft ons de capaciteit voor vijf nieuwe routes: Asturias, Cluj, Iasi, Lodz en Nantes' In totaal zal Ryanair vanuit Charleroi op 109 bestemmingen vliegen (tegen 106 een jaar eerder).

O'Leary verwacht met de samengeteld 121 bestemmingen op jaarbasis zowat 8,6 miljoen passagiers van en naar België te vervoeren.

Michael O'Leary, CEO van Ryanair is opvallend optimistisch over het vliegverkeer in en naar Europa komende zomer. Dankzij de lage koers van de euro tegenover de dollar voorspelt O'Leary een grote instroom van Amerikaanse reizigers naar Europa, terwijl Europeanen vooral binnen Europa zullen reizen. Maar de prijzen van de vliegtickets zullen wel duurder worden, vreest de Ryanair-topman. Dat komt door de hoge brandstofprijzen en een achterblijvend aanbod bij veel vliegtuigmaatschappijen.

Het gunstige seizoen zou wel verstoord kunnen worden door stakingen van de Franse luchtverkeersleiders. Die schakelen dan over op minimale dienstverlening. Daarbij krijgen vluchten uit en naar Frankrijk voorrang op vluchten die over Frankrijk vliegen. De Ryanair-CEO vraagt de Europese Commissie om in te grijpen.

