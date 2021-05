Lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair heeft het afgelopen boekjaar als gevolg van de coronacrisis dieprode cijfers laten optekenen, maar kijkt hoopvol uit naar het post-coronatijdperk.

Onder de streep stond eind maart een verlies van meer dan een miljard euro, in vergelijking met een winst van 649 miljoen euro een jaar eerder, meldt de Ierse lagekostenmaatschappij maandag.

Als de uitzonderlijke posten en verliezen op brandstofdekkingsposities niet worden meegerekend, wordt het verlies bijgesteld naar 815 miljoen euro. De omzet van de lagekostenmaatschappij daalde met 81 procent tot 1,64 miljard euro op jaarbasis.

'Het boekjaar 2020-2021 was het moeilijkste in de 35-jarige geschiedenis van Ryanair", klinkt het in een communiqué. "De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het luchtverkeer van de ene dag op de andere kromp van 149 miljoen tot 27,5 miljoen passagiers', klinkt het.

Voor het lopende boekjaar tot eind maart 2022 mikt het management op een resultaat dat dicht bij break-even ligt, al durft het wegens de onzekerheid rond de coronapandemie geen concrete voorspelling doen. Ryanair baseert die verwachtingen op de veronderstelling dat de vaccinatiecampagnes succesvol blijven verlopen en dat de Europese regeringen de reisbeperkingen tijdig zouden opheffen voor het belangrijke zomerseizoen.

Voor het volledige fiscale jaar verwacht Ryanair zowat 80 tot 120 miljoen passagiers. In het huidige eerste kwartaal dat nog tot eind juni loopt, zal de lagekostenmaatschappij waarschijnlijk landen op 5 à 6 miljoen passagiers.

Onder de streep stond eind maart een verlies van meer dan een miljard euro, in vergelijking met een winst van 649 miljoen euro een jaar eerder, meldt de Ierse lagekostenmaatschappij maandag.Als de uitzonderlijke posten en verliezen op brandstofdekkingsposities niet worden meegerekend, wordt het verlies bijgesteld naar 815 miljoen euro. De omzet van de lagekostenmaatschappij daalde met 81 procent tot 1,64 miljard euro op jaarbasis. 'Het boekjaar 2020-2021 was het moeilijkste in de 35-jarige geschiedenis van Ryanair", klinkt het in een communiqué. "De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het luchtverkeer van de ene dag op de andere kromp van 149 miljoen tot 27,5 miljoen passagiers', klinkt het.Voor het lopende boekjaar tot eind maart 2022 mikt het management op een resultaat dat dicht bij break-even ligt, al durft het wegens de onzekerheid rond de coronapandemie geen concrete voorspelling doen. Ryanair baseert die verwachtingen op de veronderstelling dat de vaccinatiecampagnes succesvol blijven verlopen en dat de Europese regeringen de reisbeperkingen tijdig zouden opheffen voor het belangrijke zomerseizoen. Voor het volledige fiscale jaar verwacht Ryanair zowat 80 tot 120 miljoen passagiers. In het huidige eerste kwartaal dat nog tot eind juni loopt, zal de lagekostenmaatschappij waarschijnlijk landen op 5 à 6 miljoen passagiers.