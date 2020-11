Ryanair heeft de afgelopen periode door de uitbraak van het coronavirus 80 procent minder passagiers vervoerd. De Ierse luchtvaartmaatschappij boekte daardoor in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar een verlies van 197 miljoen euro.

Ryanair denkt het komende halfjaar dieper in de rode cijfers te duiken dan de afgelopen zes maanden, mede door nieuwe lockdownmaatregelen. Het bedrijf geeft vanwege de grote onzekerheden geen financiële prognose.

Tussen half maart en eind juni bleven alle toestellen van Ryanair aan de grond. De omzet daalde het afgelopen halfjaar van 5,4 miljard euro naar bijna 1,2 miljard euro. Het bedrijf laat weten nog 4,5 miljard euro in kas te hebben en flink op de kosten te hebben bespaard. Ook heeft de Ierse prijsvechter geld opgehaald met een nieuwe aandelenuitgifte.

In de toelichting op de halfjaarcijfers haalt het bedrijf weer uit naar luchtvaartmaatschappijen die 'illegale staatssteun' krijgen van Europese regeringen. Volgens Ryanair verstoort dit de markt en 'stelt het mislukte nationale luchtvaartmaatschappijen in staat de komende jaren vluchten onder de kostprijs aan te bieden'. Ryanair noemt onder meer Air France-KLM, Lufthansa en Alitalia bij naam.

Ryanair verwacht begin volgend jaar de eerste Boeing 737 MAX te ontvangen. Het bedrijf heeft er in totaal 135 besteld, en de luchtvaartmaatschappij rekent erop dat er tegen de zomer van 2021 dertig zijn geleverd.

Ryanair denkt het komende halfjaar dieper in de rode cijfers te duiken dan de afgelopen zes maanden, mede door nieuwe lockdownmaatregelen. Het bedrijf geeft vanwege de grote onzekerheden geen financiële prognose. Tussen half maart en eind juni bleven alle toestellen van Ryanair aan de grond. De omzet daalde het afgelopen halfjaar van 5,4 miljard euro naar bijna 1,2 miljard euro. Het bedrijf laat weten nog 4,5 miljard euro in kas te hebben en flink op de kosten te hebben bespaard. Ook heeft de Ierse prijsvechter geld opgehaald met een nieuwe aandelenuitgifte. In de toelichting op de halfjaarcijfers haalt het bedrijf weer uit naar luchtvaartmaatschappijen die 'illegale staatssteun' krijgen van Europese regeringen. Volgens Ryanair verstoort dit de markt en 'stelt het mislukte nationale luchtvaartmaatschappijen in staat de komende jaren vluchten onder de kostprijs aan te bieden'. Ryanair noemt onder meer Air France-KLM, Lufthansa en Alitalia bij naam. Ryanair verwacht begin volgend jaar de eerste Boeing 737 MAX te ontvangen. Het bedrijf heeft er in totaal 135 besteld, en de luchtvaartmaatschappij rekent erop dat er tegen de zomer van 2021 dertig zijn geleverd.