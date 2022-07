Lagekostenmaatschappij Ryanair heeft in het eerste kwartaal van zijn fiscaal jaar, van april tot en met juni, 170 miljoen euro winst geboekt (174 miljoen dollar). Dat deelt de lagekostenmaatschappij woensdag mee. Wel is Ryanair voorzichtig in zijn vooruitblik na de gebruikelijke zomerdrukte.

In het eerste kwartaal van 2021, toen reizen nog beperkt werd vanwege de coronapandemie, boekte Ryanair een verlies van 273 miljoen euro. De winst in het eerste kwartaal van dit fiscaal jaar ligt hoger dan verwacht, want analisten die geraadpleegd werden door financieel nieuwsagentschap Bloomberg gingen uit van 150 miljoen euro winst. Voor de coronapandemie, in 2019-2020, bedroeg de winst wel nog 243 miljoen euro.

De Ierse budgetvlieger zegt dat er duidelijke tekenen zijn van een 'opgekropte vraag', met boekingen dichterbij de reisdatum dan voor de pandemie. Ryanair zegt dat het 'geen enkel zicht' heeft op de tweede helft van het financiële jaar, en dat er dan verlies dreigt. Toch verwacht Ryanair dit jaar nog altijd 165 miljoen passagiers te vervoeren. Met lage tarieven wil het vliegtuigen gevuld krijgen. 'Het herstel in de winter is fragiel en onderhevig aan hoe het nieuws rond covid en Oekraïne evolueert', zegt CFO Neil Sorahan.

Ryanair zegt ook dat zijn strategie om loonsvermindering te onderhandelen met de vakbonden in de coronacrisis nu zijn vruchten afwerpt. De lowcostmaatschappij zegt dat het daardoor wel het nodige personeel heeft om het herstel op te vangen, in tegenstelling tot de concurrentie, die veel medewerkers liet vertrekken.

Ryanair kampt op dit moment wel met stakingen van datzelfde personeel dat na de inleveringen nu loonsverhogingen eist. De luchtvaartmaatschappij zegt dat het sinds de lente onderhandelt met de bonden om de lonen weer op peil te brengen naarmate het herstel vordert. Ryanair voert aan dat het daarover al akkoorden bereikte met de vakbonden.

Die bonden zouden tachtig procent van zijn piloten en zeventig procent van zijn cabinepersoneel vertegenwoordigen. Ryanair verwacht snel een akkoord te sluiten met de overige bonden.

