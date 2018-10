Ryanair bereikt akkoord met Belgische vakbonden

Ryanair past uiterlijk vanaf 31 januari 2019 de Belgische arbeidswetgeving toe voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij in België. Daartoe hebben de vakbondsdelegatie en de directie van de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij donderdag een CAO ondertekend tijdens hun eerste vergadering. Dat meldt Hans Elsen, secretaris bij de christelijke bediendebond LBC. De CAO geldt zowel voor de piloten als het boordpersoneel.

'Het is een vrij historisch akkoord. Het is voor het eerst dat Ryanair in België een juridisch sluitend document daarover ondertekent', zegt Elsen. 'Nu kunnen we beginnen aan de onderhandelingen over de werkomstandigheden van het personeel.'

Concreet beslisten beide partijen om een overgangsperiode in te stellen tot 31 januari om het Belgisch recht toe te passen voor het personeel. 'Zo geven we Ryanair de tijd om de administratieve zaken te regelen', verduidelijkt Elsen. 'Ondertussen gaan we minstens vier keer vergaderen over de werkomstandigheden bij de twee grootste onderaannemers Crewlink en Workforce. Maar dit akkoord was nodig voor we aan de onderhandelingen konden starten.'

Binnen 'enkele weken' wordt het overleg voortgezet. Tot slot benadrukt Elsen dat de deal die nu met Ryanair is gesloten niets verandert aan de bij de rechtbank lopende zaken. Die werden door individuele werknemers opgestart.

Vorige week beslisten de Europese vakbonden bij Ryanair nog om een stakingsaanzegging in te dienen die mogelijke acties dekt tot het einde van het jaar. Dat doen ze om de luchtvaartmaatschappij onder druk te zetten bij de verschillende onderhandelingen. Die stakingsaanzegging blijft voorlopig gelden, bevestigt Elsen.