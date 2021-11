RVA: Meer tijdelijk werklozen door corona in oktober

De daling van het aantal tijdelijk werklozen ten gevolge van het coronavirus is in oktober ten einde gekomen. Er waren in die maand 194.370 tijdelijk werklozen in België, 13,8 procent meer dan in september. Dat heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) vrijdag gemeld.

werkloosheid tijdens de coronacrisis