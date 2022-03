Het op één na grootste Russische olieconcern Lukoil heeft donderdag opgeroepen om 'snel' de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Lukoil is daarmee het eerste grote Russische bedrijf dat zich durft te kanten tegen de invasie van Oekraïne door Rusland.

'We pleiten voor een snelle beëindiging van het gewapende conflict en steunen zonder voorbehoud een oplossing via een onderhandelingsproces en diplomatieke middelen', aldus het bestuur van Lukoil in een persbericht.

Lukoil zegt 'bezorgd te zijn over de tragische gebeurtenissen in Oekraïne' en betuigt 'zijn diepe medeleven voor al wie getroffen is door deze tragedie'. Het bedrijf zegt alles in het werk te stellen om op stabiele wijze te blijven opereren in alle landen en regio's ter wereld.

Lukoil noteert op de beurs van Londen en is geen publieke onderneming, in tegenstelling tot andere grote Russische energiebedrijven zoals Rosneft en Gazprom.

De beurs van Londen heeft donderdag de handel in de aandelen van een twintigtal Russische bedrijven, waaronder Lukoil, opgeschort.

De aandelen van meerdere Russische bedrijven zijn de voorbije dagen ingestort, na de Russische aanval op Oekraïne.

'We pleiten voor een snelle beëindiging van het gewapende conflict en steunen zonder voorbehoud een oplossing via een onderhandelingsproces en diplomatieke middelen', aldus het bestuur van Lukoil in een persbericht. Lukoil zegt 'bezorgd te zijn over de tragische gebeurtenissen in Oekraïne' en betuigt 'zijn diepe medeleven voor al wie getroffen is door deze tragedie'. Het bedrijf zegt alles in het werk te stellen om op stabiele wijze te blijven opereren in alle landen en regio's ter wereld. Lukoil noteert op de beurs van Londen en is geen publieke onderneming, in tegenstelling tot andere grote Russische energiebedrijven zoals Rosneft en Gazprom. De beurs van Londen heeft donderdag de handel in de aandelen van een twintigtal Russische bedrijven, waaronder Lukoil, opgeschort. De aandelen van meerdere Russische bedrijven zijn de voorbije dagen ingestort, na de Russische aanval op Oekraïne.