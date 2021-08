De Russische internetgigant Yandex koopt voor 1 miljard dollar delen van Uber over in ondernemingen waarin beide bedrijven een belang hebben. Yandex duwt met de aankoop de Amerikaanse gigant richting de deur in Rusland en andere voormalige Sovjetlanden.

Yandex fusioneerde in 2018 met Uber in heel wat voormalige Sovjetlanden. Met de overname krijgt Yandex nu 100 procent in handen van leveringsbedrijven Yandex Eats, Lavka en Delivery, net als Self-Driving Group, die zelfrijdende wagens en drones exploiteert. Daarnaast krijgt Yandex 71 procent van de joint venture in Rusland in handen, met 'een optie om de overige 29 procent van Uber over te kopen' voor een prijs die tussen de 1,8 en 2 miljard dollar ligt.

De transacties, die in cash zullen gebeuren, zullen tegen het einde van het jaar afgerond zijn, aldus Yandex in een persbericht. Beide raden van bestuur hebben het licht al op groen gezet voor de verkoop.

Yandex, bijgenaamd 'het Russische Google', is de eerste Russische zoekmotor en een van de grootste economische successen in het land in de afgelopen decennia. Het bedrijf domineert de markt van het internet, de taxisector en de voedsellevering.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben de Russische voedingleveringsdiensten net als in andere landen een enorme boost gekregen. De in het geel geklede leveranciers van Yandex.Lavka zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De dienst, die boodschappen levert aan lokale magazijnen, is sinds augustus ook in Parijs actief.

