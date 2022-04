De verkoop van wagens in Rusland is vorige maand omlaag gedoken, door de sancties tegen Rusland vanwege de invasie in Oekraïne. Door die sancties is de roebel in vrije val. Bovendien boycotten de meeste grote autoproducenten het land, waardoor kopers weinig wagens in de showrooms aantreffen.

Volgens Svetlana Vinogradova, CEO van Ruslands grootste dealergroep Rolf, daalde de verkoop van nieuwe voertuigen in maart met 60 procent ten opzichte van een maand eerder. Ze voorspelt dat de vraag dit jaar met de helft zal dalen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van Spanje, dat maar ongeveer een derde van de bevolking van Rusland heeft.

Ook het Russische marktadviesbureau Autostat geeft aan dat de autoverkoop in maart fors omlaag is gegaan. Het Russische federale statistiekbureau zei vorige week al dat de prijzen van buitenlandse auto's sinds het begin van het jaar met 29 procent waren gestegen. Andere schattingen gaan uit van een stijging van de autoprijzen met 40 procent in maart.

Volgens cijfers van Association of European Businesses (AEB), de belangrijkste vertegenwoordiger van buitenlandse investeerders in Rusland, ging de verkoop van nieuwe voertuigen in maart met 62,9 procent omlaag. In de maand maart zijn 55.129 nieuwe lichte voertuigen verkocht, of minder dan de helft van februari 2022, aldus AEB.

Nu kopers tegen hogere prijzen en minder keuze aankijken, probeert de regering de binnenlandse productie aan te zwengelen. Geïmporteerde wagens uit Europa en Japan kunnen vervangen worden door Chinese en Indiase modellen, aldus Anton Sjaparin, vicevoorzitter van de Russische automobielunie.

Het gaat om tekenen dat de westerse maatregelen tegen Rusland ook de gewone bevolking raken. Russische consumenten lijken zich met hun uitgaven nu meer op essentiële producten te richten en grote aankopen uit te stellen. Op die manier proberen ze zich waarschijnlijk voor te bereiden op de recessie van de eigen economie die onvermijdelijk lijkt nu het Westen Rusland aanpakt vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne.

