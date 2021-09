Het Luikse beursgenoteerde farmabedrijf Mithra mag de anticonceptiepil 'Estelle' verkopen in Rusland. Het nationale geneesmiddelenagentschap Roszdravnadzor zette het licht op groen, meldt Mitra donderdag in een persbericht. Woensdag werd de lancering in Canada al aangekondigd.

Mithra werkt voor de Russische markt samen met Gedeon Richter. Het Hongaarse farmabedrijf zal er de pil op de markt brengen onder de naam 'Esteretta'.

De volledige Russische markt van anticonceptiemiddelen is volgens het farmabedrijf met 190 miljoen euro de op twee na grootste in Europa. Er is daarbij sprake van een jaarlijkse groei met 3 procent.

In juni is de pil ook commercieel gelanceerd in de Verenigde Staten, na eerdere goedkeuring van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA.

