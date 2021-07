De levertermijn van nieuwe wagens loopt op tot een jaar en meer. Die krapte sijpelt door in de markt van tweedehands auto's, met prijsstijgingen tot 10 procent en meer als gevolg. "We zitten in een perfecte storm. En het is nog niet voorbij."

De hollende inflatie met prijsstijgingen van 30 procent, zoals in de Verenigde Staten, zien we niet op de Belgische markt van tweedehands wagens. "Maar toch ook een tiende en meer", meldt Joost Huys, de gedelegeerd bestuurder van Dex. De onderneming met achttien vestigingen verkoopt tweedehands wagens die gemiddeld anderhalf jaar jong zijn en 30.000 kilometer op de teller hebben. "We zitten in een perfecte storm. Door de pandemie gingen vorig jaar autofabrieken dicht. Het aanbod stokte. Die fabrieken zijn nu weer open, maar hebben een tekort aan onderdelen, vooral halfgeleiders. Dat doet de levertermijnen voor nieuwe wagens oplopen en de prijzen stijgen. Wij verkopen ook nieuwe wagens van verschillende merken. De levertermijnen zijn lang. Te lang voor veel klanten, die dan liever een tweedehands wagen kopen."

Bovendien is het aandeel van nieuwe aandrijfsystemen verwaarloosbaar klein (zie grafiek Autoverkoop per brandstoftype). De markt voor tweedehands auto's doorstond de pandemie beter dan de markt voor nieuwe wagens. Die laatste kromp vorig jaar met 22 procent, de eerste met slechts 6,3 procent. Sinds mei vorig jaar heeft de tweedehands markt een enorme opstoot gekend (zie grafiek Belgische markt van tweedehands auto's). De verkoop was groter dan in 2019. Pas sinds de tweede lockdown in het najaar, met een gedwongen sluiting van de toonzalen, stokte de verkoop. "In onzekere tijden kochten klanten liever een tweedehandse dan een nieuwe wagen", verklaart Filip Rylant, de woordvoerder van de sectorvereniging Traxio Vlaanderen, de verkoopopstoot. "Bovendien had je de angst voor het openbaar vervoer. Voor hun woon-werkverkeer kozen werknemers liever voor de veilige bubbel van de wagen. Een tweedehands wagen was meestal onmiddellijk beschikbaar, in tegenstelling tot een nieuwe." Ook Joost Huys zag aankopen uit angst voor het openbaar vervoer. "De mensen kochten ook een auto voor hun vakantie, omdat ze liever niet met het vliegtuig op reis gingen. Daardoor konden we vorig jaar vanaf mei het zware verlies van de eerste lockdown volledig wegwerken. Die hausse bleef uiteraard niet duren." Van 18 maart tot 10 mei 2020 moesten de garages dicht. In november was er een tweede lockdown, en moesten ze weer deels dicht. Toch viel de schade voor Dex nog mee. De balans van het huidige boekjaar, van begin maart 2020 tot einde februari 2021, is nog niet neergelegd, maar de zeer solide balans van het boekjaar 2019-2020 laat 65 miljoen euro omzet en een bedrijfswinst van 2,1 miljoen zien. Het herstel zette door in 2021. De markt van tweedehands wagens was eind mei met 39 procent gegroeid, de nieuwmarkt met 16 procent. Maar in vergelijking met mei 2019 was er wel een daling met 6,2 procent. Voor de nieuwmarkt was dat zelfs ruim 31 procent. Ook Joost Huys zag de verkoop in mei zakken met 4 procent. "Het was veel minder druk dan normaal. De reden is me niet echt duidelijk. Maar de verkoop in juni was alweer een tiende beter dan in juni vorig jaar, die dus al uitzonderlijk goed was. Juni is doorgaans een goede maand, want dan kopen de mensen een wagen voor hun vakantie. Ze krijgen dan ook hun vakantiegeld." Uit recente enquêtes blijkt dat de helft van de Belgen met de auto op vakantie wil, in eigen land of in de buurlanden. "De koopgolf kan dus dit jaar nog groeien, omdat velen opnieuw een autoreis plannen in de plaats van een vliegreis", zegt Filip Rylant. Het zadelt Joost Huys op met een een luxeprobleem: "De aankoop van wagens is een uitdaging. Zolang het aanbod niet toeneemt, zie ik de prijzen niet dalen. Een belangrijk aankoopkanaal voor ons is de kortetermijnverhuurmarkt. Maar ook daar zijn de prijzen enorm gestegen. De autoverhuurbedrijven houden de wagens in hun vloot. Deze krapte heb ik nog nooit meegemaakt. Eigenlijk heb ik liever recessies. Tijdens de bankencrisis van 2008-2009 was er een groot aanbod aan wagens. En een goede tweedehands wagen krijg je altijd wel verkocht." Ivo Willems is verkoopdirecteur bij Cardoen, dat zestien vestigingen heeft en in handen is van het in Parijs beursgenoteerde Aramisauto. Volgens het prospectus van Aramisauto verkocht de marktleider in tweedehands wagens 12.000 stuks in het boekjaar van begin oktober 2019 tot eind september 2020, goed voor een omzet van 170 miljoen euro en een brutowinst van 9 miljoen. Het leeuwendeel van de verkochte wagens is jonger dan drie jaar en heeft maximaal 50.000 kilometer op de teller. "Wij hebben niet echt problemen met de aankoop van wagens", stelt Willems. "Maar we zoeken wel veel actiever dan vroeger. Wij hebben nu al bestellingen geplaatst voor wagens die we over zes maanden willen, omdat wij onze consument goed kennen." Ook Ivo Willems zag de voorbije twaalf maanden prijsstijgingen met gemiddeld 5 procent. "Maar er is meer aan de hand dan de schaarste door het gebrek aan onderdelen, waardoor klanten zes maanden tot een jaar moeten wachten op een nieuwe wagen. Elektrische wagens zijn duurder dan die met een klassieke verbrandingsmotor. Daardoor zijn alle nieuwe modellen, van alle brandstoftypes, duurder. Het segment van kleine wagens, tot 12.000 euro, is volledig weggevallen. Veel van die modellen worden niet langer gemaakt. Als elektrische variant zouden die gewoon te duur zijn. Dat onderste segment komt niet meer terug. Als alternatief koopt die consument nu een tweedehands wagen voor 12.000 euro. In plaats van een nieuwe Peugeot 108 koopt hij een tweedehands 208." Opvallend is de minder sterke prijsstijging in Wallonië. Een grote speler daar is Auto Satellites, van de familie Gathon. De onderneming, ook wel bekend als Soco, heeft zeven vestigingen en haalde vorig jaar een omzet van 130 miljoen euro en 4 miljoen euro bedrijfswinst. "Het aanbod daalt", merkt operationeel directeur Danny Bultot. "Het maakt onze tweedehandse wagens in de aankoop 5 tot 10 procent duurder. Maar de prijsstijging voor de consument blijft beperkt tot 1 à 3 procent. Dat verkleint onze winstmarges. Maar ik verwacht dat de prijsstijgingen na de zomer voorbij zijn."