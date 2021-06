Maar liefst 83 procent van de Belgische werkgevers ondervindt problemen bij het invullen van hun vacatures. Dat is een stijging met 24 procentpunten ten opzichte van 2019, zo blijkt uit de jobbarometer van ManpowerGroup.

Volgens het HR-bedrijf was het tekort aan talent, dat zich in alle gewesten voordoet, in vijftien jaar nog nooit zo hoog. Daar tegenover staat dat met uitzondering van de horeca, de werkgevers in alle bevraagde sectoren verwachten dat er in het derde kwartaal nieuwe banen zullen bijkomen.

Volgens de resultaten van de barometer overweegt een kwart van de 567 Belgische werkgevers die eind april werden bevraagd, om hun personeelsbestand tegen eind september uit te breiden, terwijl 11 procent het aantal werknemers plant te verminderen. Net geen 60 procent van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties klokt de nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage dat ontslagen voorziet) af op de optimistische waarde van +13 procent, een stijging voor het vierde kwartaal op rij.

Het optimisme geldt voor alle gewesten en voor zeven van de acht bevraagde sectoren. De werkgevers in de bouwsector tonen zich voor het derde kwartaal op rij het meest optimistisch (+24 procent), gevolgd door de sectoren Maakindustrie (+20 procent), Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+18 procent), 'Overige productie' (+16 procent), Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (+14 procent), Transport en logistiek (+10 procent) en Groot- en detailhandel (+9 procent).

In de sector van de horeca (-3 procent) blijven de tewerkstellingsvooruitzichten ondanks een sterke stijging van 21 punten ten opzichte van het vorige kwartaal licht negatief. 'Bijna een op de vijf werkgevers in de horeca is van plan om tegen eind september personeel te ontslaan. Dat cijfer toont aan hoe zorgwekkend de tewerkstelling in deze sector blijft', zegt Philippe Lacroix van ManpowerGroup BeLux.

Maar terwijl het herstel van de arbeidsmarkt zich dus over het algemeen doorzet, zullen werkgevers geconfronteerd worden met een sterk tekort aan talent. In de drie gewesten vinden werkgevers niet genoeg kandidaten - of zelfs geen kandidaten - die aan hun eisen voldoen. Het tekort aan talent treft 91 procent van de werkgevers in Wallonië, 84 procent in Brussel en 75 procent in Vlaanderen.

'Onder invloed van de digitalisering heeft de coronacrisis de polarisatie van de beroepsbevolking nog meer in de verf gezet (...). Er is dringend nood om de activiteitsgraad van de actieve bevolking in België (...) te verhogen. Zonder een beter beleid om werkzoekenden te activeren en een verbetering van het onderwijs en de opleidingen, zullen bedrijven nog steeds moeite hebben om hun vacatures in te vullen, waardoor dit langverwachte herstel in gevaar kan komen', besluit Lacroix.

