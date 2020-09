Bart Smit Speelgoedpaleizen België, onderdeel van Maxi Toys, vraagt maandag het faillissement aan. Dat is vrijdag aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Daardoor sluiten 26 winkels, waarvan 24 in Vlaanderen, en verliezen 108 mensen hun baan.

De speelgoedwinkels zijn in handen van de Belgische speelgoedwinkelketen Maxi Toys, die in financiële problemen kwam en afgelopen zomer door de historische familiale aandeelhouder van de Franse speelgoedgroep King Jouet grotendeels overgenomen werd.

Met die overname door de historische aandeelhouder van King Jouet - de familie Gueydon - via de nieuwe juridische entiteit New MT (New Maxi Toys), werden 826 van de ruim 1.200 jobs van de Belgische speelgoedketen gered.

New MT nam twee derde van de activa van Maxi Toys over. De hoofdzetel blijft in het Henegouwse Houdeng-Goegnies en het distributiecentrum dat daar gevestigd is (Logitoys), blijft operationeel.

Wat de Belgische winkels betreft, werden 20 van de 26 Maxi Toys-vestigingen overgenomen en slechts 2 van de 28 Maxi Toys City-winkels, de vroegere vestigingen van Bart Smit. Voor die 26 andere Maxi Toys City-winkels is dus geen oplossing meer gevonden en wordt maandag het faillissement aangevraagd.

Maxi Toys nam de Belgische winkels van Bart Smit begin vorig jaar over van het failliete Nederlandse Intertoys. In New MT blijven enkel de Maxi Toys City-winkels in Brussel en in Nijvel aan boord.

De speelgoedwinkels zijn in handen van de Belgische speelgoedwinkelketen Maxi Toys, die in financiële problemen kwam en afgelopen zomer door de historische familiale aandeelhouder van de Franse speelgoedgroep King Jouet grotendeels overgenomen werd. Met die overname door de historische aandeelhouder van King Jouet - de familie Gueydon - via de nieuwe juridische entiteit New MT (New Maxi Toys), werden 826 van de ruim 1.200 jobs van de Belgische speelgoedketen gered. New MT nam twee derde van de activa van Maxi Toys over. De hoofdzetel blijft in het Henegouwse Houdeng-Goegnies en het distributiecentrum dat daar gevestigd is (Logitoys), blijft operationeel. Wat de Belgische winkels betreft, werden 20 van de 26 Maxi Toys-vestigingen overgenomen en slechts 2 van de 28 Maxi Toys City-winkels, de vroegere vestigingen van Bart Smit. Voor die 26 andere Maxi Toys City-winkels is dus geen oplossing meer gevonden en wordt maandag het faillissement aangevraagd. Maxi Toys nam de Belgische winkels van Bart Smit begin vorig jaar over van het failliete Nederlandse Intertoys. In New MT blijven enkel de Maxi Toys City-winkels in Brussel en in Nijvel aan boord.