Rubicon stoomt mensen klaar voor het ondernemerschap. Het coachingbedrijf deed dat eerst met evenementen en workshops, maar moet door de coronacrisis de Rubicon van de digitalisering oversteken.

Serieondernemer Mathias Lamiroy richtte vorig jaar met de ondernemerscoach Mario Haneca en de voormalige aanvoerster van de Belgische vrouwenhockeyploeg Charlotte De Vos Rubicon op. Het trainingsbedrijf hielp al meer dan tweehonderd mensen om hun ondernemersambitie waar te maken.

Financiële onzekerheid, het gevoel opgesloten te zitten in een gouden kooi, het gebrek aan een idee, routine, faalangst. Heel wat zaken houden mensen tegen om hun werknemers- of freelancecarrière in te ruilen voor het ondernemerschap. "Die mentale barrières belemmeren mensen hun dromen na te jagen", vindt Lamiroy. De onzekerheid die de coronapandemie veroorzaakt, verhoogt die mentale drempels nog. Rubicon motiveert en ondersteunt mensen om toch de stap naar het ondernemerschap te zetten. Het blijft hen gedurende een jaar volgen.

Het opstellen van een businessplan, de keuze van een vennootschapsvorm, het bedenken van een marketingcampagne en andere administratieve en organisatorische kwesties komen tijdens het traject van Rubicon niet aan bod. "Wij focussen op de ondernemer", zegt Lamiroy. "Daarmee onderscheiden we ons van andere incubatoren, die zich meestal toeleggen op het wat en het hoe van het bedrijf, in plaats van op het wie en het waarom van de ondernemer. We werken wel samen met andere partijen om ons programma complementair te maken." In tegenstelling tot andere groeiversnellers neemt Rubicon geen aandeel in de ondernemingen die de deelnemers oprichten.

Naar het buitenland

"Tijdens een intakegesprek brengen we de levensdroom van de kandidaten in kaart en bespreken we hun persoonlijke onzekerheden en obstakels", vertelt Lamiroy. "Daarna haalden we hen uit hun dagelijkse routine en trokken we gedurende vier dagen met vijftien gelijkgestemden naar het buitenland. Daar stonden we stil bij ieders ambitie en ontwikkelden we een plan om die te realiseren." De deelnemers kwamen daarna maandelijks samen om de stand van zaken te bespreken.

Lisa - haar familienaam wil ze niet publiek maken - trok vorig jaar vier dagen naar Barcelona met Rubicon. Inmiddels heeft ze haar vaste baan als strategisch aankoopmanager bij een internationaal bedrijf opgezegd, om als onderneemster te focussen op de import en de verdeling van schoenen die in India worden vervaardigd uit gerecycleerde adidas-sneakers. "In Spanje hebben de coaches me geholpen om mijn langetermijnplan stapsgewijs uit te tekenen. Ik heb mijn twee medeoprichters ook ontmoet via het programma."

Onlineworkshops

Door de coronacrisis moest Rubicon zijn aanpak overhoopgooien. Het moest zich aanpassen aan een wereld zonder evenementen en workshops. "We zijn een eventbedrijf. We hebben al onze retraites en workshops moeten annuleren", zegt Lamiroy. "Maar in nauwelijks een week hadden we al meer dan dertig onlineworkshops opgezet." Lamiroy ziet de inhoud van die workshops verschuiven naar ondernemen in een moeilijke tijd zoals de coronacrisis. "Wanneer je als ondernemer over een jaar terugkijkt naar deze periode, was je dan een slachtoffer of nam je de situatie in handen?" is een vraag die ondernemers zich kunnen stellen, vindt Lamiroy. "Met welke mindset kan je excelleren in deze tijden, in plaats van te crashen of slechts te overleven?"

Rubicon focust op de ontwikkeling van de juiste ondernemersmentaliteit. "Mensen zijn vaak zelf hun grootste obstakel. Ze moeten elk aspect van hun missie in handen nemen", verduidelijkt Lamiroy. "Dat is nodig om succesvol te kunnen zijn. Het heeft bijvoorbeeld geen zin de beste verkooptechnieken aan te leren aan iemand die zichzelf niet als een verkoper ziet. Dan moet eerst aan die overtuiging worden gewerkt, tot het nodige zelfvertrouwen en inzicht bij hem ontstaan. We leren ook gewoontes aan die noodzakelijk zijn om als ondernemer doelgericht te werken."

Maatschappelijke impact

Van haar deelname aan het coachingprogramma onthoudt Lisa vooral dat het belangrijk is je gevoel te volgen als je een ondernemersambitie hebt. "De drang om te ondernemen was te uitgesproken om die te blijven onderdrukken. Ik ben tot het inzicht gekomen dat dat voor mij het juiste pad is, en dat ik me daarbij niet te veel moet laten afleiden door negatieve of ontradende reacties van mensen uit mijn omgeving. Ik ben nu omringd door gelijkgezinde ondernemers."

Het programma maakte Lisa ook duidelijk dat ze tijdens haar eerste boekjaar het best nog inkomsten genereert als freelancer om haar droom financieel haalbaar te maken. "We hebben ook bekeken uit welke activiteiten ik energie zou halen, zodat ik met de juiste motivatie kan blijven voortwerken aan mijn onderneming", zegt ze.

Lisa heeft dankzij het programma haar weg als onderneemster gevonden. "Deze stap had ik zonder persoonlijke begeleiding allicht niet gezet. Mijn baan als werkneemster gaf me heel wat financiële stabiliteit en opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Het was geen makkelijke keuze me om te vormen tot onderneemster. Ik wilde al lang werken met duurzame modeartikelen uit India, na een inspirerende reis enkele jaren geleden, als reactie tegen de onderbetaling van werknemers in lagelonenlanden. Dat ik een maatschappelijke impact kan hebben, heeft me overtuigd om mijn ambitie als ondernemer te realiseren."

Serieondernemer Mathias Lamiroy richtte vorig jaar met de ondernemerscoach Mario Haneca en de voormalige aanvoerster van de Belgische vrouwenhockeyploeg Charlotte De Vos Rubicon op. Het trainingsbedrijf hielp al meer dan tweehonderd mensen om hun ondernemersambitie waar te maken. Financiële onzekerheid, het gevoel opgesloten te zitten in een gouden kooi, het gebrek aan een idee, routine, faalangst. Heel wat zaken houden mensen tegen om hun werknemers- of freelancecarrière in te ruilen voor het ondernemerschap. "Die mentale barrières belemmeren mensen hun dromen na te jagen", vindt Lamiroy. De onzekerheid die de coronapandemie veroorzaakt, verhoogt die mentale drempels nog. Rubicon motiveert en ondersteunt mensen om toch de stap naar het ondernemerschap te zetten. Het blijft hen gedurende een jaar volgen. Het opstellen van een businessplan, de keuze van een vennootschapsvorm, het bedenken van een marketingcampagne en andere administratieve en organisatorische kwesties komen tijdens het traject van Rubicon niet aan bod. "Wij focussen op de ondernemer", zegt Lamiroy. "Daarmee onderscheiden we ons van andere incubatoren, die zich meestal toeleggen op het wat en het hoe van het bedrijf, in plaats van op het wie en het waarom van de ondernemer. We werken wel samen met andere partijen om ons programma complementair te maken." In tegenstelling tot andere groeiversnellers neemt Rubicon geen aandeel in de ondernemingen die de deelnemers oprichten. "Tijdens een intakegesprek brengen we de levensdroom van de kandidaten in kaart en bespreken we hun persoonlijke onzekerheden en obstakels", vertelt Lamiroy. "Daarna haalden we hen uit hun dagelijkse routine en trokken we gedurende vier dagen met vijftien gelijkgestemden naar het buitenland. Daar stonden we stil bij ieders ambitie en ontwikkelden we een plan om die te realiseren." De deelnemers kwamen daarna maandelijks samen om de stand van zaken te bespreken. Lisa - haar familienaam wil ze niet publiek maken - trok vorig jaar vier dagen naar Barcelona met Rubicon. Inmiddels heeft ze haar vaste baan als strategisch aankoopmanager bij een internationaal bedrijf opgezegd, om als onderneemster te focussen op de import en de verdeling van schoenen die in India worden vervaardigd uit gerecycleerde adidas-sneakers. "In Spanje hebben de coaches me geholpen om mijn langetermijnplan stapsgewijs uit te tekenen. Ik heb mijn twee medeoprichters ook ontmoet via het programma." Door de coronacrisis moest Rubicon zijn aanpak overhoopgooien. Het moest zich aanpassen aan een wereld zonder evenementen en workshops. "We zijn een eventbedrijf. We hebben al onze retraites en workshops moeten annuleren", zegt Lamiroy. "Maar in nauwelijks een week hadden we al meer dan dertig onlineworkshops opgezet." Lamiroy ziet de inhoud van die workshops verschuiven naar ondernemen in een moeilijke tijd zoals de coronacrisis. "Wanneer je als ondernemer over een jaar terugkijkt naar deze periode, was je dan een slachtoffer of nam je de situatie in handen?" is een vraag die ondernemers zich kunnen stellen, vindt Lamiroy. "Met welke mindset kan je excelleren in deze tijden, in plaats van te crashen of slechts te overleven?" Rubicon focust op de ontwikkeling van de juiste ondernemersmentaliteit. "Mensen zijn vaak zelf hun grootste obstakel. Ze moeten elk aspect van hun missie in handen nemen", verduidelijkt Lamiroy. "Dat is nodig om succesvol te kunnen zijn. Het heeft bijvoorbeeld geen zin de beste verkooptechnieken aan te leren aan iemand die zichzelf niet als een verkoper ziet. Dan moet eerst aan die overtuiging worden gewerkt, tot het nodige zelfvertrouwen en inzicht bij hem ontstaan. We leren ook gewoontes aan die noodzakelijk zijn om als ondernemer doelgericht te werken." Van haar deelname aan het coachingprogramma onthoudt Lisa vooral dat het belangrijk is je gevoel te volgen als je een ondernemersambitie hebt. "De drang om te ondernemen was te uitgesproken om die te blijven onderdrukken. Ik ben tot het inzicht gekomen dat dat voor mij het juiste pad is, en dat ik me daarbij niet te veel moet laten afleiden door negatieve of ontradende reacties van mensen uit mijn omgeving. Ik ben nu omringd door gelijkgezinde ondernemers."Het programma maakte Lisa ook duidelijk dat ze tijdens haar eerste boekjaar het best nog inkomsten genereert als freelancer om haar droom financieel haalbaar te maken. "We hebben ook bekeken uit welke activiteiten ik energie zou halen, zodat ik met de juiste motivatie kan blijven voortwerken aan mijn onderneming", zegt ze. Lisa heeft dankzij het programma haar weg als onderneemster gevonden. "Deze stap had ik zonder persoonlijke begeleiding allicht niet gezet. Mijn baan als werkneemster gaf me heel wat financiële stabiliteit en opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Het was geen makkelijke keuze me om te vormen tot onderneemster. Ik wilde al lang werken met duurzame modeartikelen uit India, na een inspirerende reis enkele jaren geleden, als reactie tegen de onderbetaling van werknemers in lagelonenlanden. Dat ik een maatschappelijke impact kan hebben, heeft me overtuigd om mijn ambitie als ondernemer te realiseren."