RTL heeft door de coronacrisis zijn advertentie-inkomsten de voorbije weken zien dalen met 50 tot 70 procent. Daarom stelt de Franstalige commerciële zender een aantal audiovisuele producties uit. Aan de informatieprogramma's wordt niet geraakt. Dat heeft ceo Philippe Delusinne vrijdagavond gemeld.

Adverteerders hebben abrupt een aantal campagnes stopgezet sinds het begin van de coronacrisis, zegt Delusinne. 'Dat is een klap voor een commercieel mediabedrijf als RTL', aldus de ceo. De daling van de advertentie-inkomsten is te merken bij radio en televisie.

Volgens Delusinne is er nog geen sprake van ontslagen bij RTL. Toch zijn zowat 300 personeelsleden, bijna de helft van alle personeel, al één dag per week tijdelijk werkloos.

De Vlaamse audiovisuele sector liet eerder vrijdag weten dat ook zij zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. De sector vreest dat ook na de crisis de budgetten voor de productie van televisieprogramma's en films in alle facetten ver onder het niveau van de vorige jaren zullen blijven.

