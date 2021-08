De operationele winst (aangepaste ebita) van RTL België is in de eerste jaarhelft van 2021 vervijfvoudigd tot 15 miljoen euro door hogere inkomsten uit tv- en radioadvertenties. De omzet is gestegen tot 81 miljoen euro. Dat is 22,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft RTL Group vrijdag bekendgemaakt bij de publicatie van de halfjaarresultaten. DPG Media en Rossel kondigden eind juni aan RTL België te zullen overnemen.

In de eerste helft van dit jaar is de advertentiemarkt voor tv in Franstalig België gestegen met 31;6 procent, vandaar de rooskleurige cijfers.

De drie tv-zenders in Franstalig België, RTL-TVI, Club RTL en Plug RTL, zagen hun marktaandeel bij het primetimepubliek in de belangrijkste doelgroep (18-54 jaar) wel dalen tot 33;9 procent. De voorsprong van RTL België op de openbare omroep RTBF daalde tot 9,2 procentpunten (-64,1 procent). Die daling is deels te wijten aan het EK voetbal 2020, dat op RTBF werd uitgezonden.

RTL-TVI, marktleider in Franstalig België, zag zijn marktaandeel in de belangrijkste doelgroep dalen tot 24,8 procent, een afname met 10 procent.

In de eerste jaarhelft registreerde RTL Play, het streamingplatform van RTL België, gemiddeld 307.000 actieve gebruikers per maand met 20,1 miljoen views. Dat is een stijging met respectievelijk 69.8 procent en 223,3 procent.

Volgens de meest recente cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) over de periode tussen september 2020 en februari 2021 hadden de radiozenders van RTL België, Bel RTL, Radio Contact en het digitale station Mint, een gecombineerd marktaandeel van 24,6 procent. Dat is jaar op jaar exact evenveel.

Mediabedrijven DPG Media en Rossel bevestigden eind juni RTL België te zullen overnemen. De deal zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden afgerond. DPG Media is de eigenaar van onder meer VTM en Het Laatste Nieuws. Rossel is de uitgever van Le Soir. Ze betalen 250 miljoen euro voor de overname. Beide bedrijven zullen elk voor 50 procent aandeelhouder zijn.

