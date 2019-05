Het biotechbedrijf Bayer moet een Amerikaans echtpaar een schadevergoeding van 2 miljard dollar (1,78 miljard euro) betalen.

Dat heeft een jury van een rechtbank in Oakland, Californië, beslist. Het stel zou kanker hebben gekregen door de onkruidverdelger Roundup, een product van dochteronderneming Monsanto.

Het gaat om een schadevergoeding van een miljard dollar per persoon. Die komt bovenop de 55 miljoen dollar die Alberta en Alva Pilliod al toegekend kregen als compensatie voor onder meer hun economische verliezen en morele schade. Volgens het echtpaar hadden ze kanker gekregen nadat ze dertig jaar lang de onkruidverdelger Roundup met glyfosaat hadden gebruikt.

Begin maart startte het proces tegen het Duitse concern Bayer. Het bedrijf werd al twee keer veroordeeld. Vorige herfst moest het 78,5 miljoen dollar betalen aan een voormalige tuinier, en eind maart 80,3 miljoen dollar aan een gepensioneerde in Californië. In een mededeling laat Bayer weten 'teleurgesteld' te zijn door de beslissing van de jury. Het bedrijf zal in beroep gaan, net zoals het deed bij de vorige veroordelingen.

Ondertussen lopen er al 13.400 klachten tegen Bayer in de VS. Monsanto is sinds 2018 onderdeel van Bayer.