Mediagroep Roularta heeft de overname afgerond van de Nederlandse media-uitgever New Skool Media. Roularta is daarmee de op één na grootste uitgever van magazines geworden in Nederland, stelt de beursgenoteerde mediagroep vrijdagavond in een persbericht.

Met de overname van New Skool Media krijgt Roularta Media Group (die in België onder meer Knack en Trends uitgeeft) een twintigtal extra magazinemerken in handen, zoals EW (het vroegere Elsevier), Beleggersbelangen, Delicious, Knipmode, Fietsactief, Vorsten en Columbus Travel. Roularta had in Nederland al magazinemerken als Plus Magazine en Landleven. Met de overname 'wordt Nederland het tweede thuisland van RMG', aldus de mededeling.

De overname was eind vorig jaar aangekondigd. De deal kon afgerond worden na de goedkeuring van onder meer de Nederlandse concurrentiewaakhond en de centrale ondernemingsraad van New Skool Media. Het overgenomen bedrijf draait een omzet van zowat 45 miljoen euro en heeft 170 voltijdse werknemers in dienst.

