Tijdens de boomplantactie van Roularta Media Group hebben tal van jongeren, gezinnen en andere vrijwilligers op vrijdag en zaterdag in totaal 15.000 bomen geplant in het centrum van Roeselare.

Het project kadert in het duurzaam beleid van Roularta, met hoofdzetel in Roeselare, en de 'Sustainable Development Goal 13' van de Verenigde Naties.

Vrijwilligers die een handje wilden toesteken om 15.000 bomen te planten, konden zich online melden. Alle plaatsen waren volzet.

Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos en Agriton troffen voorbereidingen om het bos volgens de Miyawaki-methode aan te planten. Die methode is erop gericht natuurlijke, inheemse bossen te herstellen en zo een veerkrachtig ecosysteem te ontwikkelen.

Vlaams minister Zuhal Demir, West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé en burgemeester van Roeselare Kris Declercq ondersteunden het duurzame project met hun aanwezigheid.

'Als bedrijf willen we verantwoord meebouwen aan een beter klimaat en een gezondere leefomgeving voor iedereen,' zegt Roularta-CEO Xavier Bouckaert in het persbericht. 'Groengebieden zorgen niet alleen voor een beter milieu, maar dragen ook bij aan onze ambitie om tegen 2040 CO2-neutraal te worden. We zijn dan ook ontzettend blij met dit project en willen de vele vrijwilligers bedanken die zo enthousiast meewerkten om de bedrijfsterreinen van Roularta nog aantrekkelijker, groener en natuurvriendelijker te maken.'

'We hebben met de Vlaamse Regering de enorme ambitie om tegen 2024 4.000 hectare extra bos aan te planten,' zegt minister Demir. 'Die doelstelling kunnen we enkel halen als de overheid, natuurverenigingen, grondeigenaars en bedrijven de handen in elkaar slaan. Het doet me dan ook enorm veel plezier om te zien dat ook in Roeselare wordt meegewerkt aan een groener Vlaanderen en dat Roularta als privépartner een 'bosje' bijdraagt samen met honderden werknemers, buurtbewoners en natuurliefhebbers.'

Bekijk een filmpje met commentaar van Zuhal Demir.

