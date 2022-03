Roularta koopt de websites gezondheid.be, passionsanté.be en minimi.be voor 500.000 euro van Mediahuis en Rossel. Dat meldt de mediagroep in een persbericht.

Roularta zegt door de overname de grootste uitgever van online-informatie over gezondheid in België en Nederland te worden.

Gezondheid.be heeft 900.000 unieke bezoekers per maand. De nieuwsbrief telt meer dan 100.000 abonnees. De Franstalige tegenhanger Passionsanté.be heeft 700.000 unieke bezoekers. Minimi.be is gericht op jonge ouders en bestaat sinds 2019. Die site heeft 172.000 bezoekers per maand.

Eerder nam Roularta in Nederland gezondheidsnet.nl over. Het bedrijf geeft in Nederland ook het magazine Plus Gezond uit, en organiseert er een jaarlijkse gezondheidsbeurs.

CEO Xavier Bouckaert ziet dan ook 'talrijke opportuniteiten op de sterk groeiende advertentiemarkt in de gezondheidszorg'.

