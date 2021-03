Het Zwitsers farmabedrijf Roche heeft dinsdag bekendgemaakt een diagnostische test te lanceren voor het detecteren en differentiëren van mutaties in coronavariaties.

Cobas®SARS-CoV-2 Variant Set 1 Test is een labotest die moet toelaten mutaties te detecteren en te differentiëren in varianten van het coronavirus die zijn opgedoken in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië. Een en ander moet wetenschappers helpen de prevalentie van mutaties te volgen en om de mogelijke impact op diagnostiek, vaccins en therapieën te beoordelen, zegt de farmaceut.

De test kan lopen op Cobas 6800/8800 systemen die op ruime schaal aanwezig zijn in laboratoria en ziekenhuizen.

