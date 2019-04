Robert Boute (Vlerick): 'Artificiële intelligentie kan logistiek slimmer en duurzamer maken'

Dankzij de snelle technologische evolutie kunnen we betere beslissingen nemen in de supply chain, zegt professor Robert Boute (KU Leuven en Vlerick Business School). Een pijnpunt is het gebrek aan accurate data bij de bedrijven.

Robert Boute © Jos Verhoogen