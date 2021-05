Vorige donderdag won het aandeel van Recticel 14 procent tot 15,12 euro, zonder aantoonbare reden. Het handelsvolume lag tien keer zo hoog als normaal.

De beurstoezichthouder FSMA besloot de handel vrijdag om 9 uur stil te leggen, in afwachting van een persbericht. Twee minuten later werd ook het aandeel van Bois Sauvage geschorst.

Vrijdagnamiddag kwam het bericht dat de holding haar belang van 27 procent in Recticel verkoopt voor 13,5 euro per aandeel, na een dividenduitkering van 0,26 euro, en dat er een bod in de maak is op de rest van de aandelen.

Als er donderdag sprake was van handel met voorkennis, wisten de beleggers duidelijk de prijs niet.

De koper is een oude bekende: de Oostenrijkse plasticproducent Greiner. Greiner bracht in 2019 samen met Kingspan al een vijandig bod uit op de isolatie- en flexibelschuimafdeling van Recticel.

De analisten van ING betwijfelen de slaagkansen van een bod onder meer vanwege de lage prijs.

De beurstoezichthouder FSMA besloot de handel vrijdag om 9 uur stil te leggen, in afwachting van een persbericht. Twee minuten later werd ook het aandeel van Bois Sauvage geschorst. Vrijdagnamiddag kwam het bericht dat de holding haar belang van 27 procent in Recticel verkoopt voor 13,5 euro per aandeel, na een dividenduitkering van 0,26 euro, en dat er een bod in de maak is op de rest van de aandelen. Als er donderdag sprake was van handel met voorkennis, wisten de beleggers duidelijk de prijs niet. De koper is een oude bekende: de Oostenrijkse plasticproducent Greiner. Greiner bracht in 2019 samen met Kingspan al een vijandig bod uit op de isolatie- en flexibelschuimafdeling van Recticel. De analisten van ING betwijfelen de slaagkansen van een bod onder meer vanwege de lage prijs.