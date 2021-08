De Zwitserse producent van textielmachines Rieter gaat dan toch geen strafklacht indienen tegen zijn Belgische bestuurders Luc Tack en Stefaan Haspeslagh. Dat schrijft De Tijd op zijn website en het nieuws wordt ook bevestigd in een persmededeling van Rieter. Tack en Haspeslagh hebben wel met onmiddellijke ingang ontslag genomen uit de raad van bestuur van het Zwitserse bedrijf, zo blijkt.

Rieter beschuldigde de twee ervan hun geheimhoudingsplicht als bestuurder te hebben geschonden. Aanleiding was de overname van het in Shanghai genoteerde bedrijf Saurer door Rieter. Volgens de Zwitsers zouden Tack en Haspeslagh, toplui van de Belgische fabrikant van textielmachines Picanol dat tevens een minderheidsbelang heeft in Rieter, interne informatie van de raad van bestuur hebben gebruikt om te concurreren met een eigen bod. Dat laatste werd door de Picanol-toplui met klem ontkend.

Een strafklacht komt er nu niet en de twee Belgen worden ook niet via een buitengewone algemene vergadering aan de deur gezet bij Rieter, zo blijkt uit een persbericht van het Zwitserse bedrijf. Picanol en Rieter kwamen tot een 'gemeenschappelijke oplossing' waarbij Tack en Haspeslagh met onmiddellijke ingang maandag zijn opgestapt en er geen strafklacht volgt. Picanol blijft ook aandeelhouder van Rieter.

