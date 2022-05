'Ondernemers hebben tijdens de pandemie gezien dat ze zich kunnen aanpassen aan extreme omstandigheden', zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

"We hebben de industriële revolutie gehad en de digitale revolutie. Nu beleven we de duurzaamheidsrevolutie." Het zijn niet mijn woorden, maar die van de CEO van een Belgisch beursgenoteerd bedrijf eerder deze week. Hij antwoordde op de vraag of de perfecte storm waarin we zitten - de naweeën van de pandemie, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de aanhoudende leveringsproblemen en de bijbehorende inflatie - een rem zetten op de verduurzaming van de economie. "Geen sprake van", klonk het. "Wie nu niet doorzet, is gezien. Zo gaat dat in een revolutie."

Vaak uit volle overtuiging en soms met lichte tegenzin, maar in zowat elke directiekamer staat duurzaamheid steeds hoger op de agenda. Ondernemers hebben tijdens de pandemie gezien dat ze zich kunnen aanpassen aan extreme omstandigheden, als dat moet. Greenwashing is de wereld niet uit en wat we vandaag duurzaam vinden, is het straks misschien niet meer, maar de richting is duidelijk. De war on talent speelt een sleutelrol. Vooruitstrevend zijn helpt om de juiste mensen aan te trekken. De snel evoluerende regelgeving speelt eveneens. Of het nu over energie, mobiliteit, voeding of kleding gaat, bedrijven zien in ijltempo nieuwe regels en normen op zich afkomen. Europa kijkt niet meer om. Wie nog aarzelt, is minstens beducht voor de reactie van klanten, medewerkers, financiers, investeerders en beleggers. De redactie van Trends zag die versnelling tijdig gebeuren en zet sinds anderhalf jaar veel meer in op duurzaamheid in haar breedste zin. U kent ons duurzaamheidslogo wel: Change the Game. U vindt het elke week in Trends en op onze website. In Trends van deze week besteden we onder meer aandacht aan de revolutie die de fleet van de bedrijven wacht, maar we spreken ook over warmtepompen of filantropie.

Revolutie in de directiekamer, op de werkvloer en bij u thuis.

We doen het omdat het mensen bezighoudt in de directiekamer, op de werkvloer en thuis. We doen het ook omdat we zien dat Roularta, de uitgever van Trends en vele andere kwaliteitsmagazines, er eveneens voor gaat. Ook in onze eigen directiekamer is de jongste jaren veel nagedacht en in gang gezet. 'Roularta Cares' heet ons traject, en het duikt op in zowat alles wat we doen. Dat gaat over de verduurzaming van de eigen productie, de waarden die het bedrijf uitdraagt op de werkvloer en in zijn omgeving, tot het planten van bomen op de bedrijfsterreinen, om de biodiversiteit te verbeteren. In het geval van een mediabedrijf komt daar nog een unieke dimensie bij. We bereiken nu eenmaal een groot en breed publiek. Elk blad uit onze stal kan lezers inspireren. Zonder te forceren, zonder met het vingertje te zwaaien. Het mooiste initiatief is misschien wel de campagne 'Maai Mei Niet' van ons zusterblad Knack, die voor het tweede jaar op rij begonnen is. Laat die grasperken even met rust, dan krijgt de natuur een extra kans. Mij spreekt dat heel erg aan omdat ik mijn tuin al jaren niet meer kortwiek. Veel minder maaien en veel minder uitgebloeide planten weghalen, een boom zijn gang laten gaan,... Je krijgt er enorm veel voor terug. Deze lente broedt voor het eerst een koppel roofvogels achteraan in onze tuin. Het betekent dat ze zich welkom voelen en daar heb ik letterlijk niets voor moeten doen.

In het najaar is het weer aan Trends om ons doelpubliek van ondernemers en leidinggevenden extra te inspireren. Dan reiken we voor het eerst de Trends Impact Awards uit. We zullen grote én kleinere bedrijven adviseren en desgevallend bekronen op hun pad naar duurzaamheid. Daarvoor laten we ons wetenschappelijk begeleiden en bezorgen we de deelnemende bedrijven een professionele externe audit. De beste voorbeelden geven we een podium. Letterlijk, tijdens de uitreiking van de Trends Impact Awards, en figuurlijk, omdat ze hun verhaal in dit blad zullen vertellen. Het doel blijft hetzelfde: leren van elkaar. Of om het in de stijl van Maai Mei Niet te zeggen: kruisbestuiving.

