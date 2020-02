UCB heeft het voorbije jaar een omzet geboekt van 4,9 miljard euro. Er was erg veel vraag naar de sterproducten van het Belgische biofarmabedrijf. Vooal het reumamiddel Cimzia zit in de lift, blijkt uit de jaarresultaten.

De omzet van UCB ligt met 4,9 miljard euro 6 procent hoger dan een jaar eerder. Van die omzet is 1,7 miljard euro afkomstig van Cimzia: een geneesmiddel tegen reuma. Dat is een stijging met 18 procent. De omzet van Vimpat, een middel tegen epilepsie, steeg 20 procent tot 1,3 miljard euro.

Na de goede resultaten verhoogt UCB zelfs de vooruitzichten voor die sterproducten. Het farmabedrijf verwacht nu een piekverkoop voor Cimzia van 2 miljard euro tegen 2024 en van 1,5 miljard euro voor Vimpat tegen 2022.

Die stijgende omzet resulteert in een onderliggende ebitda-winst (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 1,4 miljard euro: 2 procent meer dan een jaar eerder. Netto rest 817 miljoen euro, tegen 823 miljoen euro een jaar eerder. UCB trekt het dividend 2 procent op tot 1,24 euro per aandeel.

Voor volgend jaar verwacht de farmagroep inkomsten van 5,05 à 5,15 miljard euro. De onderliggende ebitda-marge zou tussen de 28 à 29 procent uitkomen.

De omzet van UCB ligt met 4,9 miljard euro 6 procent hoger dan een jaar eerder. Van die omzet is 1,7 miljard euro afkomstig van Cimzia: een geneesmiddel tegen reuma. Dat is een stijging met 18 procent. De omzet van Vimpat, een middel tegen epilepsie, steeg 20 procent tot 1,3 miljard euro. Na de goede resultaten verhoogt UCB zelfs de vooruitzichten voor die sterproducten. Het farmabedrijf verwacht nu een piekverkoop voor Cimzia van 2 miljard euro tegen 2024 en van 1,5 miljard euro voor Vimpat tegen 2022. Die stijgende omzet resulteert in een onderliggende ebitda-winst (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 1,4 miljard euro: 2 procent meer dan een jaar eerder. Netto rest 817 miljoen euro, tegen 823 miljoen euro een jaar eerder. UCB trekt het dividend 2 procent op tot 1,24 euro per aandeel. Voor volgend jaar verwacht de farmagroep inkomsten van 5,05 à 5,15 miljard euro. De onderliggende ebitda-marge zou tussen de 28 à 29 procent uitkomen.